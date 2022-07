Afrique: Coopération - La France et le Niger signent deux accords

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et le Niger, deux accords d'un montant global de 46 millions FCFA ont été signés, à l'occasion d'une visite des ministres français des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et des Armées, Sebastien Lecornu, à Niamey.

" La ministre Catherine Colonna a signé deux conventions avec le ministre des Finances, Ahmat Jiboud. Une aide budgétaire de treize milliards de FCFA dont la moitié sera consacrée à la sécurité alimentaire, et un projet de trente-trois milliards FCFA pour renforcer les réseaux de distribution de l'électricité ", a annoncé la diplomatie française.

Les deux parties ont expliqué les contours du nouveau partenariat privilégié entre la France et le Niger en matière de lutte contre le terrorisme et le soutien au développement, lors d'une conférence de presse. À travers l'accord, les partenaires du Niger vont continuer à le soutenir afin de lui permettre de monter progressivement en puissance. Le but : faire en sorte que le Niger se passe de cette assistance.

Pour le chef de sa diplomatie, Hassoumi Massoudou, cette première sortie hors d'Europe de Catherine Colonna et de Sebastien Lecornu illustre la qualité des relations entre la France et le Niger. " Elle témoigne d'une grande amitié, mieux d'une grande complicité dans tous les domaines entre nos deux pays ", a-t-il indiqué, soulignant la place particulière qu'occupe la France au Niger en matière de coopération.

Aujourd'hui, " c'est le partenaire bilatéral le plus important que nous avons tant en volume du portefeuille de l'aide publique française que de son engagement au plan sécuritaire, dans notre lutte contre le terrorisme, son engagement militaire ; des fils de la France sont tombés dans notre espace pour notre sécurité, pour la quiétude de notre population ", a déclaré Sebastien Lecornu.

La France et le Niger discutent de la réarticulation des forces françaises et européennes parties du Mali. Evoquant le lien entre sécurité et développement, Sebastian Lecornu a souligné l'engagement des deux pays d'œuvrer dans ces domaines inséparables. " Nous nous battons à la fois pour la sécurité de la population et le développement car si nous ne gagnons pas la guerre du développement, nous perdrons à terme la guerre contre le terrorisme ", a-t-il affirmé.

" Nous souhaitons développer un partenariat global " avec le Niger, a déclaré Catherine Colonna, avant de préciser : " Nous sommes là à la demande du président Macron pour exprimer l'engagement de la France aux cotés des autorités nigériennes de façon à répondre le mieux possible aux besoins que vous nous exprimez en matière d'aide au développement, sécurité, lutte contre le terrorisme mais aussi d'aider le Niger à lutter contre l'insécurité alimentaire [... ]

La lutte contre le terrorisme est indispensable tout comme le développement pour offrir aux jeunes générations des perspectives qu'elles attendent légitimement en matière d'éducation, de santé et d'emploi ".

Pour le ministre nigérien de la Défense nationale, Alkassoum Indattou, la dégradation de la situation sécuritaire au niveau de la sous-région amène à repenser la stratégie. S'agissant du redéploiement de Barkhane vers le Niger, Il a affirmé qu'une grande partie de cette force sera redéployée dans le pays. Son homologue, Sébastien Lecornu, a évoqué une volonté politique, diplomatique et militaire de poursuivre un partenariat entre le Niger et la France. " Sur cet angle de sécurité, nous avons acté cette volonté de continuer conformément au mandat que le président de la République nous a donné.

Nous devons réfléchir à un agenda rénové de sécurité entre nos deux pays et cela à travers des réflexions stratégiques importantes et surtout efficaces contre le terrorisme, notamment le renseignement, le renforcement de capacité, des réflexions opérationnelles, des moyens aériens et de faire des propositions aux deux présidents pour voir quelle stratégie donner à nos forces pour lutter contre le terrorisme ", a-t-il expliqué.

Au sujet de la nouvelle approche de lutte contre le terrorisme, Sébastien Lecornu a indiqué que le 15 Juillet est le point de départ qui permettra aux deux chefs d'Etat " d'avoir un agenda qui se décline à l'automne pour avoir d'ici la fin de l'année des perspectives claires ", a-t-il expliqué.