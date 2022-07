Congo-Kinshasa: Politique - Le nouveau visage du Parlement congolais après les législatives

Les Congolais connaîtront d'ici là le nouveau visage de leur Parlement. Les résultats provisoires du premier tour des élections législatives publiés placent le Parti congolais du travail (PCT) en tête, avec déjà 103 sièges sur les 151. Des élections qui ont eu une saveur particulière avec de nouveaux venus, certains anciens ne s'étant pas représentés.

Après les résultats du premier tour, sur les 151 sièges que compte l'Assemblée nationale, 124 ont déjà été pourvus. Le PCT à lui seul a obtenu 103 élus et représente le plus gros contingent des députés.

Le Mouvement action et renouveau, emmené par Roland Bouiti Viaudo, et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale de Pascal Tsaty Mabiala arrivent en deuxième position avec quatre députés chacun.

L'Union des démocrates humanistes-Yuki (UDH-Yuki), troisième de ce scrutin, a fait une percée spectaculaire avec trois députés, passant devant le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) qui n'a pas obtenu de député et le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social avec deux élus.

Au vu de ces résultats provisoires, l'UDH-Yuki est devenue pour l'instant la quatrième force politique du pays et pourrait même devenir la deuxième s'il elle venait à remporter les sept places au second tour, dont cinq à Brazzaville et deux dans le Pool.

Le MCDDI qui n'avait pas pu réaliser un bon score en 2017 n'a pas réussi à limiter les dégâts. Le parti de Bernard Kolelas n'a obtenu aucun député au sortir de ce premier tour. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si, en ballotage dans quatre circonscriptions dont deux à Brazzaville, une dans le Pool et une autre dans le Niari, il sera capable ou réussira à corriger son tir pendant ce second tour prévu les 25 et 31 juillet.

De son côté, avec deux élus pour l'instant, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social n'a pas toujours réussi son pari qu'il répète en litanie depuis plusieurs années, celui de dépasser la barre de cinq députés qu'il a obtenus en 2012. Quant à l'Upads, l'espoir est encore permis car elle aura six candidats au second tour, notamment un dans la Lékoumou, trois dans la Bouenza et deux dans le Niari. les résultats de ce second tour vont donc déterminer la nouvelle configuration de la chambre basse du Parlement.

Notons que le PCT pourra encore creuser l'écart car il a quinze candidats en ballotage dont un au Kouilou (Mvouti 1), deux à Pointe-Noire (Ngoyo et Tchiamba-Ndzassi), deux dans le Niari (Moutamba et Kimongo), cinq dans la Bouenza (Mouyondzi, Kingoué, Boko-Songho, Nkayi 2 et Madingou 1), deux dans le Pool (Kimba et Vinza) et trois à Brazzaville (Ouenzé 4, Makélékélé1 et 3).