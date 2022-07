Congo-Kinshasa: Rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba/Sankuru - La Communauté des Ankutshu-Anamongo félicite Félix Antoine Tshisekedi

*L'opinion se souviendra de la ferveur populaire vécue lors du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. A la première étape du Sankuru à ONALUWA, toutes les couches sociales des Territoires environnants se sont jointes aux Députés nationaux, au Gouverneur de Province, aux Chefs des Eglises catholique, protestante, Kimbanguiste et de réveil ainsi qu'au nombreux Chefs coutumiers pour rendre des hommages mérités à leur Fils valeureux qui revient plus de soixante ans après, dans sa terre natale. Une mobilisation jamais vécue au Sankuru jusqu'alors. Il en a été de même à l'étape de Kisangani et Shilatembo à Lubumbashi.

A Kinshasa, la Capitale du pays, du lundi à mercredi l'on avait noté une ferveur populaire remarquable à l'aéroport international de N'djili pour accueillir les reliques qui revenaient de Lubumbashi, le long du Boulevard LUMUMBA jusqu'au Palais du peuple et dans toutes les Cérémonies organisées respectivement au Palais du peuple, au Palais de la Nation, à la Primature et à l'Echangeur de Limete où l'inhumation avait eu lieu au Mausolée où repose désormais les restes du Héros national Patrice Emery Lumumba.

L'artisan du rapatriement de ces reliques dans une telle atmosphère patriotique n'est autre que le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a travaillé de concert avec la famille Lumumba.

Le Président de la République a donné les moyens nécessaires et a délégué le Président de l'Assemblée nationale à Onalua, le Président du Sénat à Kisangani et le Premier ministre respectivement à Bruxelles et à Lubumbashi.

Le Chef de l'Etat lui-même a présidé la réception des reliques revenant de Lubumbashi à l'aéroport international de N'djili, au Palais de la Nation et au Mausolée à la Cérémonie d'inhumation au cours de laquelle il a prononcé un discours magistral appelant la population congolaise à faire sienne les valeurs républicaines pour lesquelles Patrice Lumumba n'avait pas transigé et avait volontairement accepté le sacrifice suprême.

L'unité de la Nation congolaise, la paix et la souveraineté de la RDC pour le mieux-être de ses populations sont des valeurs d'actualités au moment même où notre pays fait face à des tentatives de déstabilisation sécuritaire à l'Est du pays.

La Communauté des Ankutshu-Anamongo dirigée par le Professeur Lohekele Kalonda André, Président du Conseil national des sages qui avait été officiellement invitée par le Protocole d'Etat du Président de la République, s'était évertuée à donner un cachet spécial à cet événement historique à chacune des étapes, ci-haut, citées ; et s'étant réunie en Assemblée générale extraordinaire de tous ses organes statutaires, à savoir : le Conseil national des sages, le Comité Exécutif national, le Collège des Présidents des Mutualités des six Territoires du Sankuru, le Comité des jeunes ainsi que des femmes ont à l'unanimité félicité chaleureusement la vision du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle et son impulsion donnée aux autres Institutions de la République pour donner un cachet spécial à ce rapatriement historique des reliques du Héros national Patrice Emery LUMUMBA.