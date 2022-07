Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la Bourse ce 18 juillet 2022

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce lundi 19 juillet 2022.

La valeur totale des transactions a enregistré une baisse, se situant à 249,358 millions de FCFA contre 5,178 milliards de FCFA la veille.

En revanche, une hausse de 32,234 milliards de FCFA est relevée au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est établie à 6272,210 milliards de FCFA contre 6239,976milliards de FCFA le 15 juillet 2022.

Cette embellie est due à celle des indices. En effet, au terme de la séance de cotation de ce lundi 18 juillet 2022, l'indice Composite affichait une hausse de 052% à 208,36 points contre 207,29 points la veille. Concernant, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a gagné 1,12% à 161,00 points contre 159,66 points la veille.

Pour ce qui est de la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 3,164 milliards, à 8006,961 milliards de FCFA contre à 8010,125 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 1 120 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 1480 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,69% 670 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,96% à 2 590 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 9 800 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 910 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 6,11% à 6 305 FCFA), BOA Mali (moins 4,76% à 1 700 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,03% à 7 250 FCFA).