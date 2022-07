Sénégal: Tambacounda - BBY cultive l'unité pour une large majorité à l'Assemblée nationale

Tambacounda — Des responsables de Benno Bokk Yaakar (BBY, mouvance présidentielle) du département de Tambacounda (est) ont convenu de la nécessité "d'unir leurs forces" pour une "large victoire" de leur coalition, à l'issue du scrutin des législatives du 31 juillet.

Lors d'un "méga-meeting" organisé par le responsable politique Mamadou Oumar Sall, l'unité a été en effet le leitmotiv chez les différents orateurs qui se sont succédé à la tribune.

L'objectif visé est de permettre à la mouvance présidentielle de "gagner haut la main" et donner une majorité confortable au chef de l'Etat Macky Sall.

"Nous voulons pour ces élections gagner à un taux de plus de 85 à 90%. Cela est possible si l'unité est traduite en acte", a assuré Mamadou Oumat Sall, en présence des candidats du département, dont le député Yaye Awa Diagne, le ministre (des Forces armées) Sidiki Kaba, le président du conseil départemental Mamadou Kassé et le maire de Tambacounda, Papa Danda Dièye.

Pour atteindre un tel objectif, Mamadou Oumar Sall estime qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires le jour du scrutin.

"Le président de la République a beaucoup investi dans la région. Tambacounda a connu un grand bond de développement", a ajouté M. Sall.

Le président du conseil départemental, Mamadou Kassé, également président du comité électoral départemental de BBY, a saisi l'occasion pour se réjouir de l'unité retrouvée sur le chemin, dit-il, de la victoire aux prochaines législatives.

"Il nous faut cette victoire pour que le président de la République puisse avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale", a-t-il lancé, appelant tous les militants et responsables à une " unité forte, et non une unité de façade".