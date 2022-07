Sénégal: Euromoney Awards - Le Groupe Ecobank rafle trois prix à Londres

Lors des prestigieux Euromoney Awards, Ecobank a remporté les titres très prisés de "Meilleure banque d'Afrique ", "Meilleure banque d'Afrique pour les Pme " et "Meilleure banque numérique d'Afrique ".

Selon un communiqué de presse, les " Euromoney Awards for Excellence " décernés depuis 30 ans, sont très réputés dans le secteur bancaire mondial, comme en témoigne le nombre record de candidatures reçues en 2022.

"Je suis très honoré par cette distinction en tant que banque panafricaine à laquelle l'Afrique et les amis de l'Afrique font confiance. Être à l'écoute de nos clients en temps réel a été un élément essentiel pour mériter cette confiance. Nous avons adopté des technologies de pointe pour accroître l'efficacité opérationnelle, améliorer nos offres, nos services et l'expérience client. Nous avons donné la priorité à nos clients, en plaçant leurs besoins et leur expérience au cœur de nos décisions et de nos activités. Notre présence et nos activités inégalées en Afrique nous ont également valu une place enviable en tant que véritable banque panafricaine, dont les connaissances approfondies distinguent nos produits et nos offres. C'est un grand honneur pour tous les Ecobanquiers d'être reconnus pour ces efforts soutenus. ", a commenté Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank.

Il a ajouté que l'engagement de Ecobank envers les Pme en Afrique est inébranlable. Selon lui, le fait d'avoir été nommée meilleure banque d'Afrique pour les Pme pour la deuxième fois cette année, à la suite des Trophées " African Banker 2022, souligne la volonté de la banque commerciale Ecobank d'autonomiser les Pme à travers les 33 pays où elle opère en Afrique subsaharienne. "La gamme complète de solutions de la banque accompagne et stimule les Pme africaines et veille à leur prospérité.

Ecobank élargit l'accès des Pme au financement au moyen de diverses initiatives. En effet, grâce à de solides partenariats de partage des risques établis avec des institutions de développement et de financement, nous pouvons améliorer l'accès au financement pour les PME tout en ciblant également les entreprises appartenant à des femmes ou axées sur les femmes à travers l'Afrique. Ecobank s'attache en outre à apporter un appui non financier par le biais de programmes de formation et de séminaires en ligne, afin d'aider les PME à devenir des entreprises solides et durables ", a confié le patron de Ecobank.

Les trophées ont été remis lors de la cérémonie des Euromoney Awards for Excellence qui s'est tenue à Londres le mercredi 13 juillet. Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Il emploie environ 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers,la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.