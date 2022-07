Afrique: [CAN 2022] / Reynald Pedros (Coach Maroc) - "On va préparer la finale"

interview

Le coach marocain Reynald Pedros a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d'après match. Il se dit très heureux pour cette qualification et se projette déjà sur la finale prévue pour le 23 juillet prochain.

Journaliste - Votre analyse du match

Reynald Pedros - Difficile je crois qu'il faut qu'on mette le match dans son contexte. On a joué contre une équipe qu'on savait forte, on a joué une équipe incroyablement forte, et voilà après il y a des faits de jeu qui nous sont favorables. Derrière on se précipite souvent, sur les dernières passes, sur les centres, on manque de lucidité, mais bien sûr qu'on est très heureux du dénouement de cette demi-finale et très sincèrement la séance des tirs au but, c'est pour moi un calvaire. Donc voilà on est très heureux pour les joueuses.

Journaliste - Est-ce que l'ambiance des supporters a aidé ?

Reynald Pedros - C'est quelque chose d'incomparable. Quand on sent toute cette ferveur, quand on est sur le terrain et qu'on entend tous ces gens qui nous supportent. C'était le 12e homme, le 13e, le 14e, c'était fantastique. Je pensais qu'il y avait plus de supporters, qu'ils étaient 50.000. Mais franchement c'était fantastique avec tous ces spectateurs qui sont venus très tôt, on leur dédie cette victoire avec un grand plaisir.

Journaliste - Est-ce que vous sentez l'ampleur de cet évènement historique pour le football marocain ?

Reynald Pedros - Je dirai que l'ampleur est déjà arrivée en se qualifiant pour la demi-finale. On s'est qualifiés pour une coupe du monde cela il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de fantastique. Après c'était à nous de savoir si on voulait se contenter de ça. Très clairement ce soir on s'est donnés les moyens d'aller plus loin et je crois qu'il ne faut pas réfléchir trop à ses moments-là, il faut les vivre, et savourer un court instant et puis on va préparer la finale.

Journaliste - Cette victoire à quelle saveur pour vous ?

Reynald Pedros - Je pense que quand on joue au football il y a des règles, et que je n'étais pas derrière la VAR ou la télé pour dire s'il avait faute ou pas. A partir du moment où l'arbitre prend une décision, moi je la respecte. Donc à partir de ce moment-là, oui on est en supériorité numérique mais on s'aperçoit que c'est des choses incroyables. Après on a manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste, dans le dernier centre alors qu'on jouait une équipe très regroupée. En plus avec beaucoup de qualités défensives, c'est très bien. Mais je loue très sincèrement l'état d'esprit du coach nigérian qui nous a félicités et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'apprécie un petit peu moins c'est le comportement du staff qui nous invectivait alors qu'on n'est pour rien. Nous on a fait un match de foot, on a donné 200%, 300%, on a combattu et à la fin on a fait un bon match. Heureusement on a gagné. Encore une fois je suis pas arbitre, moi je m'occupe de mon équipe et aujourd'hui cela a tourné pour nous et tant mieux.

Journaliste - Qu'est ce vous avez dit à votre gardienne et aussi aux joueuses pour la séance des tirs au but ?

Reynald Pedros - je vais être très honnête avec vous, on a frappé après chaque entrainement du moment où on était qualifiés en quart de finale. On a fait frapper la veille de match toutes les joueuses. C'est très difficile de tirer un penalty, très très difficile et encore plus devant 50.000 spectateurs. Donc je suis franc avec vous, je crois qu'il faut féliciter toutes celles qui ont tiré ainsi que la gardienne qui a fait l'arrêt qu'il fallait. Je pense qu'il faut essayer de les faire dédramatiser et au contraire de ne penser à des choses négatives. Tirer un penalty c'est quelque chose de très personnelle. Je suis bien placé pour le savoir. Félicitations aux joueuses.

Journaliste - Est-ce qu'on peut lui (Rosella) espérer un destin à la Zinedine Zidane, une compétition correcte et finir en beauté avec un doublé en finale ?

Reynald Pedros - Je crois que je vais souhaiter la même chose à toutes les joueuses. C'est vrai que Rosella est en manque de confiance mais il y a quelque chose de très important c'est l'équipe, c'est le groupe. Et on la voit travailler quand on revoit les matches. Même si elle n'est pas efficace, elle est très importante pour l'équipe par rapport à sa façon de défendre, sa façon de se comporter. Je crois qu'en 98 Guivarch n'a pas marqué un but mais ils ont été champions, Giroud aussi il me semble.

Journaliste - Concernant le match et les CAF Awards

Reynald Pedros - Déjà je pense que l'Afrique du Sud est une belle équipe et ce match sera une très belle finale. Encore une fois on va bien la préparer et je le répète encore une fois, chaque match est difficile. Depuis le début de cette CAN, il n'a pas une équipe qui se détache, il n'a pas une équipe qui gagne largement. C'est très disputé et on l'a vu encore aujourd'hui, on espère faire une belle finale et puis essayer de la remporter pour le pays, pour tout le monde, pour les filles.

Journaliste - Vous avez l'expérience pour gagner les finales (notamment celles avec l'OL)

Reynald Pedros - Je pense que le contexte est différent. Avec l'OL c'est une machine à gagner. Il y avait je ne sais combien de titres nationaux et après il y a eu la Ligue des Champions et après moi j'étais dans la continuité. Maintenant c'est complétement différent. Je pense qu'il faut garder de l'enthousiasme, il faut garder le rêve, de l'envie, il faut surtout extraire toute cette pression négative qu'il peut avoir par rapport au mot "final". Il faut jouer un match de football pour le gagner et ce match j'espère qu'on va le gagner. Mais il faut s'enlever de la tête que c'est une finale, il faut dire que c'est notre dernier match de la saison et il faut le gagner tout simplement.