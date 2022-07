Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors du Sommet de Djeddah

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Mon frère, Sa Majesté le Roi Salmane bin Abdel Aziz, Serviteur des Deux Saintes Mosquées et Roi du Royaume d'Arabie Saoudite,

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Je salue et apprécie les pays qui participent au sommet d'aujourd'hui, qui intervient à un moment exceptionnel dans l'histoire du monde et de la région arabe, ayant une signification politique claire en renouvelant notre détermination à développer le partenariat entre les pays arabes et les États-Unis, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre régional élargi, ce qui nous permet d'avancer vers des horizons de coopération plus larges, d'une manière qui réponde aux aspirations et aux intérêts de nos peuples, sur la base des relations et des liens, forts et étendus, fondés sur le maintien de principes fermes, dont nous ne devons pas nous écarter, afin d'atteindre le profit mutuel et de maintenir la sécurité et la stabilité de toute la région.

L'aggravation des crises mondiales et régionales s'est poursuivie et s'est intensifiée, comme la pandémie de Covid-19, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la propagation des conflits armés internationaux et régionaux, jetant leur ombre sur l'humanité tout entière, y compris notre région arabe, qui souffre des graves défis politiques, de développement et de sécurité, y compris les risques de la propagation du terrorisme d'une manière qui affecte la stabilité de nos peuples et menace également les droits des générations futures. Notre nation s'est légitimement interrogée sur nos outils et sur les mesures que nous prenons pour relever ces défis, ainsi que sur le sort des crises prolongées dans notre région arabe depuis plus d'une décennie, ainsi que les perspectives de leur règlement.

Dans ce contexte, il est nécessaire que nos pays et notre région aient des contributions tangibles à la formulation de solutions permanentes et non échelonnées à ces défis contemporains sur des bases scientifiques et réalistes, c'est ce que donc nous nous efforçons à réaliser en Égypte, sur la base de notre conviction que chacun a une identité, qui est l'appartenance à l'humanité.

Il n'est plus acceptable d'être parmi les fils de notre nation arabe, ayant une histoire glorieuse, une riche contribution civilisationnelle et d'énormes ressources et capacités humaines, soit un réfugié ou une personne déplacée, ou touchée par le fléau des guerres et des catastrophes, ou qui a perdu l'espoir d'un avenir meilleur.

Le temps est venu pour déployer nos efforts communs, afin de mettre fin à tous les conflits chroniques et aux guerres civiles de longue durée qui ont épuisé les peuples de la région, ainsi que leurs ressources et égaré leurs richesses.

Il a permis à certaines forces de s'immiscer dans les affaires intérieures des pays arabes, d'effectuer des agressions militaires illégales sur leurs terres et d'altérer leurs capacités et le sort de leurs générations.

En invoquant les conflits des époques étatiques pré-modernes d'hostilités sectaires, ethniques, raciales et tribales, dans lesquelles il n'y a ni gagnants ni perdants, et ce qui a conduit à l'effondrement des fondements de l'État national moderne et permis l'émergence de la phénomène du terrorisme et la diffusion de son idéologie obscurantiste et extrémiste.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

L'Égypte a de nombreuses expériences historiques dans la région, au cours desquelles elle a toujours été pionnière, dans l'ouverture sur les différents peuples et cultures, ainsi que la poursuite de la voie de la paix, c'est donc son choix stratégique qu'elle a fait, imposé, préservé et porté la bannière de la diffusion de sa culture.

Tout en croyant au pouvoir de la logique, pas à la logique de la force, ainsi que le monde accueille tout, et c'est la paix des forts basée sur la vérité, la justice, l'équilibre, le respect des droits d'autrui et son acceptation.

Permettez-moi de cette tribune, et à l'occasion de la tenue de notre sommet d'aujourd'hui, de vous présenter une approche globale, comprenant cinq axes pour avancer sur les questions prioritaires lors de la prochaine phase, afin de servir nos objectifs souhaités vers une région plus stable et prospère :

Premièrement : vous conviendrez peut-être avec moi que le processus vers l'avenir dépend de la manière dont nous gérons les crises prolongées du passé, et donc de nos efforts conjoints pour résoudre les crises dans la région, qu'il s'agisse de celles qui se sont produites au cours de la dernière décennie ou de celles qui perdurent avant ça

Elle ne peut réussir qu'en parvenant à un règlement juste, global et définitif de la première question arabe, la question palestinienne, sur la base de la solution à deux États, fondée sur les références pertinentes de la légitimité internationale, et d'une manière qui garantisse la création d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-est comme capitale, garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, afin de vivre en sécurité et paix aux côtés de l'État d'Israël, d'une manière qui assure la sécurité des deux peuples, offre aux peuples de la région une nouvelle réalité qui peut être acceptée et avec laquelle ils peuvent coexister, aussi ouvre la voie à l'exclusion politiques, et renforce les valeurs de coexistence et de paix et les perspectives qu'elle ouvre et incarne les espoirs.

C'est pourquoi nos efforts conjoints doivent être intensifiés, non seulement pour relancer le processus de paix, mais pour le mener cette fois à une solution définitive et irréversible, étant l'élan sur lequel les efforts de paix dans la région sont basés.

Deuxièmement : La construction des sociétés de l'intérieur sur les fondements de la démocratie, de la citoyenneté, de l'égalité, du respect des droits de l'homme et du rejet des idéologies sectaires et extrémistes.

Le maintien du concept d'intérêt national, garantissant la durabilité de la stabilité dans son sens global, préservant les capacités des peuples et empêchant qu'elles ne soient spoliées ou détournées, pour y parvenir, il faut renforcer le rôle de l'État national avec une identité unificatrice, soutenir les piliers de ses institutions constitutionnelles et développer ses propres capacités et ses cadres, pour mener à bien ses tâches consistant à jeter les bases d'une bonne gouvernance, à assurer la sécurité, à faire respecter la loi, en confrontant les forces extérieures et en créant une atmosphère qui soutient les droits et les libertés fondamentaux.

En plus d'autonomiser les femmes et les jeunes et de renforcer le rôle de la société civile, en tant que partenaire dans le processus de développement, ainsi que le rôle des institutions et des dirigeants religieux pour diffuser la culture de la modération et de la tolérance, afin de garantir la jouissance du droit à la liberté de religion et de conviction.

Outre, de consacrer le processus de réforme politique, économique et sociale, de faire progresser l'investissement et d'offrir des opportunités d'emploi, menant au développement durable, en réponse aux aspirations de nos peuples vers un avenir meilleur, de participer à sa construction et de profiter des fruits de ses réalisations sans discrimination.

Troisièmement : cet axe est lié à la sécurité nationale arabe, à cet égard, je le souligne, est un tout indivisible, et que la capacité autonome dont disposent les pays arabes en coopération avec leurs partenaires fournira le cadre approprié pour faire face à tout danger menaçant notre monde arabe.

À cet égard, je souligne que les principes de respect de la souveraineté des États, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de la fraternité et de l'égalité régissent les relations interarabes, et sont les mêmes que ceux stipulés dans l'esprit et les objectifs de la Charte des les Nations Unies.

Il devrait également régir lui-même les relations des pays arabes avec leurs voisins régionaux, et au niveau international.

Ceci, dans le cadre de l'examen du concept de sécurité régionale intégrée, nous ne pouvons manquer de réitérer la nécessité de prendre des mesures pratiques qui conduisent à des résultats tangibles vers la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient.

Tout en renforçant le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique à cet égard, et en préservant le système de non-prolifération, qui représente une pierre angulaire importante du système intégré de la sécurité régionale dans la région.

Quatrièmement : Le terrorisme reste un défi majeur auquel les pays arabes ont été confrontés pendant plusieurs décennies, et nous renouvelons donc notre engagement à combattre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, sous toutes ses formes, dans le but d'éliminer toutes ses organisations et milices armées déployées dans plusieurs régions du monde arabe, qui bénéficient du patronage de certaines puissances étrangères, pour servir leur programme destructeur, lever les armes pour obtenir des gains politiques et matériels et entraver la mise en œuvre des règlements et des réconciliations nationales. Ce qui empêche la mise en œuvre de la volonté des peuples dans certains pays, et a même développé leurs capacités à mener des opérations transfrontalières.

Dans ce contexte, je souligne qu'il n'y a pas de place pour le concept des milices, des mercenaires et de gangs d'armes dans la région.

Ainsi que ses partisans, qui leur ont fourni un abri, de l'argent, des armes et une formation, ont permis le transfert des éléments terroristes d'un endroit à un autre, devraient revoir leurs comptes et leurs estimations erronées.

En plus de réaliser sans équivoque qu'il n'y a pas de complaisance à protéger notre sécurité nationale, et les lignes rouges associées, ainsi que nous protégerons notre sécurité, nos intérêts et nos droits par tous les moyens.

Cinquièmement : Cet axe est lié à la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité internationales, pour accroître les capacités des pays de la région à faire face aux crises mondiales majeures et émergentes, telles que les problèmes de pénurie alimentaire, les turbulences sur les marchés de l'énergie, la sécurité de l'eau et le changement climatique.

Dans le but de contenir les conséquences de ces crises et de se remettre de leurs effets, et d'augmenter les investissements dans le développement des infrastructures dans divers domaines, d'une manière qui contribue à la localisation de diverses industries, au transfert de la technologie et des connaissances et à l'abondance de biens.

Dans ce contexte, l'Égypte soutient tous les efforts qui permettraient de développer la coopération et de diversifier les partenariats pour faire face aux crises alimentaire et énergétique actuelles. En plus de faire face à la crise alimentaire qui nécessite de prendre en compte ses multiples dimensions à court et à long terme, pour développer des mécanismes efficaces de réponse rapide aux besoins des pays touchés à travers des programmes du soutien urgents.

En plus de développer les mécanismes pour la production agricole durable, le stockage des céréales et la réduction des déchets, en coopération avec des partenaires et des institutions financières internationales pour la gestion de la crise énergétique, qui nécessite une coopération efficace de notre part pour assurer la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie.

Peut-être que les succès remportés par le Forum du gaz de la Méditerranée orientale au cours des dernières années représentent une traduction pratique de notre volonté politique de coopérer avec nos partenaires, et l'incarnation de l'une des contributions les plus importantes à la gestion de la richesse et à l'utilisation optimale des ressources actuelles et futures, afin de préserver les sources d'énergie.

En ce qui concerne la sécurité de l'eau, il est important de renouveler l'engagement envers les règles du droit international relatives aux fleuves internationaux afin que tous les peuples puissent bénéficier de ces ressources naturelles de manière équitable.

Et la nécessité de sauvegarder les exigences de sécurité hydrique des pays de la région et d'empêcher que les pays d'amont, qui représentent les artères vitales de tous les peuples, ne soient autorisés à enfreindre les droits des pays en aval.

En ce qui concerne le changement climatique, nous devons continuer à travailler ensemble collectivement, dans les cadres multilatéraux internationaux pertinents à cette question importante, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris, afin d'assurer la réalisation des objectifs que nous avons convenus, conformément aux règles et principes que nous avons acceptés.

Dans ce contexte, je ne peux manquer de souligner que nos régions arabes et africaines sont l'une des régions les plus touchées, par les effets négatifs du changement climatique.

Outre, les répercussions affectant la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et hydrique, la paix sociétale et la stabilité politique.

Par conséquent, nous devons convenir d'une vision globale pour soutenir les pays arabes et africains, leur permettre de remplir leurs engagements internationaux pertinents, et accroître leur capacité à s'adapter aux effets négatifs du changement climatique.

Pour que cette vision contribue à faire face à la crise de la liquidité financière et à intensifier les financements climatiques dirigés vers ces pays, ainsi qu'à soutenir et promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables.

À cet égard, j'ai l'honneur de vous accueillir à Charm Al-Cheikh à la COP 27 du Sommet mondial sur le climat en novembre 2022, afin de réaffirmer ensemble notre ferme engagement à lutter contre le changement climatique, afin de faire de ce défi une réelle opportunité de développement et de transition vers des modèles économiques verts, plus durables au bénéfice de tous les peuples de la terre.

Vos Majestés, Excellences et Altesses,

Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les cinq axes qui sous-tendent la vision de l'Égypte pour relever les défis actuels, afin de mettre notre région sur la voie de la stabilité globale et durable, et d'ouvrir ensemble un nouveau chapitre du partenariat stratégique, entre nos pays et nos peuples, basé sur les fondements de la confiance et du soutien mutuels, de la défense des intérêts communs, du partage des charges et des responsabilités, et de la solidarité. Tout en tenant compte des circonstances et de l'intimité de chaque société, de ses expériences, coutumes et traditions, et des défis auxquels elle est confrontée, conformément au concept de l'intégration des civilisations à notre époque contemporaine.

En conclusion, je ne peux qu'exprimer mes remerciements au Royaume frère d'Arabie saoudite pour l'accueil et l'hospitalité chaleureux.

Je voudrais envoyer un message à nos peuples frères et amis et à nos partenaires des États-Unis, disant que vous trouverez toujours en Égypte, que vous avez connue et qui a vu la civilisation humaine mettant la première brique sur les rives de son Nil éternel, le soutien, le partenaire, et la main qui aide, afin de préserver et de maximiser nos intérêts communs. Alors, marchons ensemble, à pas fermes sur le chemin de l'avenir dans la construction, le développement et le progrès, illuminés par notre espoir et notre détermination sans relâche, tout en comptant sur nous-mêmes et de notre vision commune de la manière de faire face aux crises, d'une manière qui respecte la volonté, les choix et le droit des peuples à l'autodétermination.

Nous sommes confiants dans notre approche, dans les capacités offertes par notre partenariat et dans nos expériences, qui nous permettront de surmonter n'importe difficultés, et de dessiner un avenir meilleur pour nous tous et pour les générations futures.

Que la Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

