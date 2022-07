Seychelles: Des enseignants se rendront en France dans le but de stimuler l'enseignement du français aux Seychelles

Un groupe de neuf enseignants de français ont reçu leurs billets d'avion alors qu'ils s'apprêtent à entreprendre un voyage de deux mois en France pour apprendre de nouvelles façons d'améliorer l'enseignement de la langue française à différents niveaux.

Les enseignants, qui vont des écoles primaires aux centres d'apprentissage professionnel, quitteront les Seychelles fin juillet et se rendront au CAVILAM - Alliance Française de Vichy.

Créé en 1964 et situé non loin du Parc des Célestins sur les bords de l'Allier, le CAVILAM - Alliance Française propose un enseignement de qualité et est doté de moyens technologiques exceptionnels.

Neuf enseignants ont reçu leurs billets mardi lors d'une courte cérémonie au siège du ministère de l'Éducation en présence du ministre de l'Éducation Justin Valentin et de l'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Mas.

Dans son allocution, M. Valentin a déclaré que l'objectif de ce cours est de faire respecter l'enseignement de la langue française dans toutes les écoles des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

"Je suis convaincu que ces enseignants sauront tirer le meilleur parti de cette formation et partageront ce qu'ils ont acquis avec leurs élèves et leurs collègues à leur retour", a déclaré Dr. Valentin.

L'Ambassadeur Mas a déclaré que " les enseignants ont besoin d'avoir la possibilité d'échanger des idées et des méthodes avec d'autres collègues et c'est pourquoi un tel cours est important. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir la langue française, mais aussi d'encourager la diversité linguistique, d'autant plus que le français est l'un des trois langues officielles des Seychelles."

L'un des neuf enseignants qui feront le voyage, Margaret Sinon, qui dirige le département de français à l'école secondaire de Mont Fleuri, a déclaré que cette opportunité est énorme car elle l'aidera non seulement à se développer personnellement, mais aussi à aider ses pairs.

"La langue française a une importance énorme dans nos écoles, d'autant plus qu'elle est l'une de nos langues officielles et, par conséquent, nous devons continuer à l'enseigner à nos élèves et trouver des moyens de la rendre plus attrayante pour que les élèves puissent l'apprendre, " dit Mme. Sinon.

Williana Cassime, enseignante à l'Académie du tourisme des Seychelles, a déclaré qu'elle était très heureuse d'avoir une telle opportunité.

"Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons adopté beaucoup de nouvelles façons d'enseigner et pour moi, ce cours devrait nous aider à trouver d'autres nouvelles façons d'enseigner le français et ce sera pour le bien des élèves à tous les niveaux", a-t-elle déclaré.

La secrétaire principale à l'éducation, Merna Eulentin, a déclaré que le ministère vise à promouvoir de tels échanges entre les Seychelles et d'autres pays afin de mieux équiper les enseignants.