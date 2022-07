Gambie: Le Ministre de l'Information, Mr Queen Jammeh, rend une visite de courtoisie au journal The Point

Le nouveau Ministre de l'Information, Mr Lamin Queen Jammeh, et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Journal The Point dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions sous sa supervision.

Mr Pap Saine, le co-fondateur et éditeur du journal The Point, a salué cette visite du nouveau ministre qui vise à réunir des informations de première main concernant les problèmes et succès des établissements médiatiques du pays.

Mr Saine, un journaliste de renom, a déclaré que le journal The Point a remporté plusieurs prix internationaux.

Il a cependant informé le Ministre des problèmes auxquels le journal est confronté concernant le paiement de sommes d'argent dues au journal pour tous les services rendus aux institutions gouvernementales. Il a également déploré le niveau élevé des taxes, tout en demandant l'attribution d'une propriété foncière a la compagnie afin qu'elle puisse minimiser les coûts d'opération.

Mr Baba Hydara, le coéditeur du journal, a remercié le gouvernement pour le soutien financier au journal durant la pandémie du covid-19. Il a également salué le gouvernement actuel qui, contrairement au régime de l'ancien Président Jammeh, œuvre pour la mise en place d'un environnement libre et propice à l'épanouissement des médias. Il a cependant exhorté le gouvernement à procéder à la révision des lois draconiennes contre la presse, et ce, en vue d'apporter les changements nécessaires à la restauration de la démocratie et de la liberté de la presse dans le pays.

Le Ministre et son équipe ont pris note de toutes les préoccupations soulevées et ont promis de tenir les ministères concernés informés en vue de trouver des solutions.

