Sénégal: La plateforme Ëtu jamm appelle à une campagne électorale "exempte de violences"

Dakar — La plateforme de veille des femmes pour la paix, la sécurité notamment pour des élections apaisées, "Ëtu jamm" appelle à une campagne électorale "exempte de violences".

"Une élection est un indice de démocratie et de stabilité pour un pays", rappelle la plateforme présidée par Penda Seck Diouf, soulignant que "le Sénégal s'achemine le 31 juillet vers une élection législative considérée comme un grand enjeu par les populations en général, les acteurs politiques en particulier".

Ëtu jamm appelle à "une campagne apaisée, exempte de violences", à "des comportements et attitudes citoyens pour prévenir toutes formes de violences notamment celles verbales, les insultes et injures dans l'objectif d'atteinte à la dignité de la personne, le langage trouble et incitatif source de violences, l'incitation à la violence physique".

La plateforme invite les acteurs politiques à "écarter de leurs discours toute attaque inhérente à l'ethnie, la religion, la caste, le sexe, la vulnérabilité".

Ëtu jamm invite la presse, les réseaux sociaux et tout autre support médiatique à "faire preuve de citoyenneté et d'attention dans des reportages et transmissions, allusions et autres relations de faits pouvant conduire à l'installation de la psychose ou à des situations chaotiques".

La plateforme appelle l'Etat à "veiller pleinement à la protection et à la garantie de la sécurité des populations et des acteurs en campagne conformément à son rôle régalien".