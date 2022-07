Sénégal: L'OCI appelle ses membres à accroître leurs investissements dans l'agriculture

Dakar — Le Secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI) appelle ses États membres à investir davantage de ressources dans le secteur agricole afin de lutter plus efficacement contre l'insécurité alimentaire.

Cet appel a été lancé lors de la cérémonie d'ouverture de la 38ème Assemblée générale de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture (CICI), qui a eu lieu à Mascate (Sultanat d'Oman), dimanche et lundi, précise son Bulletin d'information publié mardi.

Le secrétariat de l'OCI a salué la contribution de la CICI et des acteurs du secteur privé en général à la reconstruction des économies des États membres de l'OCI qui ont été gravement touchés par la pandémie de la Covid-19, rapporte le document parvenu à l'APS.

La dégradation de la situation de la sécurité alimentaire dans le monde, y compris dans de nombreux États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés, a conduit à la famine et à un besoin urgent d'aide alimentaire, déplore cette instance.

Elle souligne également l'importance de la mise en œuvre des programmes de l'OCI pour la culture des trois produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, et la création de réserves alimentaires aux niveaux national et régional.

Le Secrétariat général exhorte par ailleurs les Chambres de commerce et l'ensemble des acteurs du secteur privé des États membres à participer au prochain Forum de l'OCI sur l'investissement en Afrique et au Forum de l'OCI sur le secteur privé qui devraient se tenir plus tard cette année.

La CICI est un moteur essentiel pour la mobilisation des investissements, l'élaboration de politiques économiques et le lancement de diverses initiatives pour le développement du secteur privé par le biais des Chambres de commerce des États membres de l'OCI.