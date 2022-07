Maroc: Un premier semestre 2022 positif pour Renault Maroc

Les exportations du Groupe en hausse de 10,6% à fin juin 2022

Au premier semestre de l'année, Renault Group Maroc conforte davantage son rôle de locomotive de la filière automobile marocaine et leader national, malgré les répercussions de la crise des composants électroniques qui continue d'impacter l'ensemble de la filière automobile mondiale. La production des deux usines du Groupe Renault au Maroc a atteint 168.239 véhicules en ce premier semestre 2022, dont 119.970 pour l'usine de Tanger et 48.269 pour l'usine Renault de Casablanca, la SOMACA, selon un communiqué du groupe.

Coté exportation, Renault Group Maroc a exporté 139 104 véhicules, soit une augmentation de 10,6% en comparaison avec la même période de l'an dernier. L'industrialisation des nouveaux modèles dans les usines de Tanger et Casablanca en 2021 et la montée en cadence de l'écosystème Renault ont permis au Groupe d'atteindre la barre de 64% de taux d'intégration locale et 1,3 milliard d'euros de sourcing, en ligne avec son engagement à l'horizon 2023.

Un premier semestre marqué également par l'accord conclu entre Renault et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain. Un partenariat stratégique visant à sécuriser du sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc et à garantir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques produites en Europe. Cet accord s'inscrit dans le cadre des engagements pris par Renault Group auprès du Royaume de développer l'écosystème Renault au Maroc en portant le sourcing local à 2,5 milliards d'euros dès 2025, avec une cible à 3 milliards d'euros.

Un accord qui viendra aussi soutenir le développement de l'industrie automobile marocaine et renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et d'exportation d'équipements, de véhicules automobiles et maintenant de matériaux stratégiques d'origine marocaine comme le cobalt, le manganèse et le cuivre. Sur le plan commercial, Renault Group Maroc marque son leadership à fin juin 2022 avec Dacia et Renault respectivement à la 1ère et la 2ème places du marché marocain, avec 27,5% de part de marché pour la marque Dacia et 15,5% de part de marché pour la marque Renault.

" Renault Group Maroc renforce son rôle de locomotive de la filière automobile et son leadership national au premier semestre 2022. Nos fondamentaux sont bons malgré un contexte encore difficile et nos avancées palpables. Les objectifs 2023 de l'Ecosystème Renaultsont à portée de main et nous préparons déjà l'avenir", a souligné Mohamed Bachiri, directeur Renault Group Maroc. Le Groupe a également remporté plusieurs distinctions en ce premier semestre de l'année, dont le " trophée de l'égalité professionnelle " décerné par le ministère de l'Inclusion économique de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences pour son engagement en faveur de l'égalité professionnelle.

Le Groupe a aussi remporté le prix de l'"Exporter Award" décerné par Industry Meeting Days, et le "Prix arabe de la qualité" décerné par l'organisation arabe du développement industriel, de la standardisation et des mines (AIDSMO) à l'usine de SOMACA en reconnaissance de ses performances en matière de qualité industrielle.