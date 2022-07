Ile Maurice: Vieux-Grand-Port - Parvez Jauferally décède après avoir percuté un autobus

Parvez Jauferally (photo), dont la fourgonnette a fait une sortie de route, a subi une intervention à l'hôpital Dr Bruno Cheong, dimanche. Mais le quadragénaire n'a pas survécu à ses blessures après un l'accident qui s'est produit quelques heures plus tôt.

Parvez Jauferally, le conducteur d'une fourgonnette âgé de 42 ans, a poussé son dernier soupir dans la nuit de dimanche. Cet habitant de Grand-Sable avait, plus tôt dimanche, percuté un autobus à Pointe-du-Diable, Vieux-Grand-Port. Ses funérailles ont eu lieu hier.

Au moment de l'accident, le quadragénaire avait deux passagers à bord de son véhicule. Une femme de 68 ans a été blessée et elle est admise depuis à l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq. Son état de santé est toutefois stable.

Dimanche, vers midi, Parvez Jauferally se rendait en direction de Bambous-Virieux lorsqu'il a fait une sortie de route et percuté un autobus qui venait dans le sens inverse. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital pour des soins. Il a dû subir une intervention. Quelques heures après, il n'a cependant pu tenir le coup et est décédé, dans la nuit. Une autopsie a été pratiquée hier et a attribué son décès à de multiples blessures. Des prélèvements de son ADN ont été envoyés au Forensic Science Laboratory pour des analyses.

Cette perte soudaine est un choc pour la famille Jauferally, à Grand-Sable. Selon les proches, la victime se rendait à Port-Louis pour récupérer des marchandises, et c'est alors qu'il tentait d'éviter un autobus qui roulait à vive allure que l'accident s'est produit. Le frère de la victime, qui passait sur la route de Vieux-Grand-Port, quelques instants après, a appris que le chauffeur de la fourgonnette impliquée dans l'accident était de Grand-Sable. Du coup, "linn al gété, linn al trouvé nou frer mem sa. Li ti dan enn mové léta", relate Anwar, un des frères de la victime. Les proches se sont rués sur le lieu pour essayer de porter secours à la victime.

À bord de l'autobus, seuls le chauffeur et le receveur ont été blessés, mais ils ont refusé des soins médicaux. Les passagers qui s'y trouvaient n'ont, eux, rien eu. Le chauffeur a aussi été soumis à un alcootest, qui s'est avéré négatif. Le chauffeur et le receveur ont, par ailleurs, donné leur version des faits à la police, expliquant que la fourgonnette est apparue soudainement devant l'autobus et que le chauffeur n'a pu l'éviter.

Le chauffeur, un habitant de Rivière-des-Créoles âgé de 30 ans, a comparu en cour de Vieux-Grand-Port, hier matin, sous une charge provisoire d'homicide et il a été libéré contre une caution.