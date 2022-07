Ile Maurice: Paiement de location - Les marchands sollicitent l'aide du PM

Les affaires ne font pas fort en ce moment pour certains marchands du Victoria Urban Terminal (VUT). Deux mois après qu'ils ont pris possession de leurs étals, une dizaine de commerçants les ont déjà abandonnés et ont baissé les bras, ne pouvant s'acquitter de la redevance mensuelle de Rs 4 000. Le président de la Street Vendors Association (SVA), Hyder Ryman, en a même touché quelques mots au Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth.

"Les marchands travaillaient de façon illégale un peu partout à Port-Louis. Aujourd'hui, ils ont été régularisés et ils sont des locataires du VUT", concède Hyder Ryman. Néanmoins, avec le coût de la vie qui ne cesse de monter en flèche, les habitudes des acheteurs ont commencé à changer. "Nous avons fait une analyse qui nous démontre que plus de 50 % des ventes au quotidien ont chuté. Non seulement au sein du VUT mais également dans les autres commerces. Et cela nous inquiète." Il est vrai qu'avec l'inflation, les personnes misent plus sur les denrées de base ou les légumes que sur l'achat de vêtements.

Là où le bât blesse, c'est qu'à la fin du mois, les commerçants se doivent de payer leur mensualité. Il s'agit de la raison pour laquelle le président de la SVA a abordé Pravind Jugnauth lors de l'inauguration officielle du VUT. "Je lui ai formulé trois requêtes. Dans un premier temps, face à notre situation précaire, surtout due à plus de huit voire neuf mois à ne pas avoir travaillé à cause du confinement, nous sommes pour la plupart dans le rouge. Ainsi, je lui ai demandé s'il était possible d'avoir un moratoire de six mois. Et ainsi commencer à payer à partir de janvier 2023 pour les Rs 4 000."

Autre suggestion formulée par Hyder Ryman, c'est d'obtenir un subside à hauteur de Rs 1 000 du gouvernement. "J'ai demandé au PM s'il pouvait, avec l'aide du ministre des Finances, nous aider sur une période de 24 mois à payer cette mensualité à travers un fond. On payerait ainsi Rs 3 000." Ce, en attendant le retour des beaux jours pour ce secteur.

Et, troisièmement, le président de la SVA espère que les autorités pourront aider à l'achat des étals. "Le gouvernement pourrait à travers la Banque de développement nous aider à nous procurer des étals. Et nous, mensuellement, on pourrait verser la mensualité comme un prêt pour cet étal." En tout cas, il dit attendre une réponse du bureau du PM prochainement. "Je demande aux marchands de ne pas baisser les bras. C'est une longue lutte que nous avons entamée."