Congo-Brazzaville: ITIE - Sensibilisation au protocole de participation de la société civile

Les représentants des sociétés extractives, de la société civile et de l'administration publique congolaise ont pris part, le 18 juillet à Brazzaville, à un atelier de sensibilisation au protocole de participation de la société civile au processus de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Organisé par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), l'atelier a permis aux participants de mieux s'approprier le protocole sur la participation de la société civile aux normes ITIE. La séance d'échange s'est articulée sur trois thèmes, à savoir le processus de mise en œuvre de l'ITIE ; la présentation des données des rapports ITIE 2019 et 2022 et la norme ITIE 2019 : protocole relatif à la participation de la société civile audit processus.

Le protocole relatif à la participation de la société civile constitue un élément fondamental dans l'atteinte des objectifs de l'ITIE. Ce dernier permet, entre autres, de garantir une libre participation de la société civile ; mieux protéger les acteurs engagés de la société civile et les médias face aux pratiques susceptibles de les fragiliser ; renforcer les capacités des acteurs de la société civile en vue d'optimiser leur efficacité dans l'ITIE ; communiquer et sensibiliser sur l'ITIE et enfin contribuer à assurer une mise en œuvre intègre des exigences.

" Le protocole de la société civile fait partie intégrante de la norme ITIE. Ce dernier fait la promotion de la liberté d'expression de la société civile concernant les sujets de l'ITIE, savoir si les membres de la société civile ont la liberté de se mouvoir pour divulguer les informations concernant la norme et les rapports ITIE... Ce protocole garantit en quelque sorte la participation, la liberté d'expression et garantit la capacité d'agir de la société civile en ce qui concerne l'ITIE ", a indiqué Brice Mackosso, membre du comité exécutif de l'ITIE Congo.

" La République du Congo vient de démarrer le processus de validation et le Congo va être examiné sur la liberté de la société civile au sein de l'ITIE. Il est donc important de discuter avec les administrations concernées à ce sujet ", a-t-il poursuivi.

La société civile dans le processus de l'ITIE a pour but d'amener les parties prenantes à dialoguer ; faciliter la compréhension de l'ITIE par le public ; inciter les entreprises à participer à l'ITIE et publier les chiffres ; publier les rapports ITIE ; donner un sens aux informations contenues dans le rapport ITIE ; aider les parties prenantes à revoir et améliorer le processus ; accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre ; vulgariser l'ITIE...

" Cet atelier a été une occasion pour les acteurs concernés de discuter sur des questions relatives à la société civile, à l'espace civique utile pour permettre à cette dernière de pouvoir participer librement audit processus et de permettre au gouvernement de pouvoir conserver le statut de la conformité à l'ITIE ", a fait savoir le vice-président du comité exécutif de l'ITIE au Congo, Christian Mounzéo.

De son coté, Florent Michel Okoko, secrétaire permanent de l'ITIE Congo, a indiqué : " Aujourd'hui, on est dans la continuité de faire en sorte qu'au niveau de tout le dispositif à la fois de l'Etat, des entreprises, de la société civile, que chacun d'entre nous puisse comprendre de mieux en mieux ce qui est la norme ITIE. Un point important de l'ITIE c'est la relation avec la société civile, le dispositif lié à l'espace civique. Il était donc essentiel de rassembler les représentants de la société civile afin de pouvoir leur expliquer ce qui est attendu par l'initiative ".

Au terme de cet atelier, les participants se sont réjouis des informations divulguées leur permettant de mieux comprendre le protocole sur la participation de la société civile dans les normes ITIE. " L'ITIE est un bon outil de gouvernance dans l'industrie extractive et forestière.

J'ai appris que cette initiative fait appel à un protocole qui permet à la société civile de participer aux débats et contribuer à l'avancement et au développement du pays. Le ministère de la Défense que je représente ici ne serait pas contre la participation de la société civile dans ce processus ", a déclaré Simplice Ngoya.