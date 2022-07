Congo-Kinshasa: Cinéma - " Parcours " primé au Fickin 2022

Réalisé par Said Bongo, le long métrage " Parcours " a remporté le prix du jury en tant que meilleur film international ainsi que le prix du meilleur acteur international lors de la neuvième édition du Festival international de cinéma de Kinshasa (Fickin) qui s'est tenu du 2 au 10 juillet dans cette ville.

C'est avec une grande joie que l'équipe de "Parcours" a rendu publique l'annonce sur les réseaux sociaux. " On vous annonce que votre film "Parcours" vient de remporter le prix du jury en tant que meilleur film international au Festival international de cinéma de Kinshasa. Et notre cher Harvin Isma remporte le Prix du meilleur acteur international. Grand Merci à tous d'avoir cru en nous. Fierté nationale ! ", peut-on lire.

Ecrit Par Duc Esseroth sur une idée originale de Said Bongo, réalisateur du film, "Parcours" ne cesse de faire parler de lui depuis sa sortie en mars dernier. Cela grâce notamment à la qualité de l'histoire qu'il raconte, au jeu d'acteur, la prise et les angles de vue, la bande son. L'histoire, derrière ce film de 66 min, c'est le périple qu'engage une mère et sa fille, Bayi, risquant tour à tour leur vie dans le district de Djoueké tombé entre les mains des rebelles. Ce, dans le but de mettre la main sur des poches de sang indispensables à leur survie.

A travers ce film, Said Bongo appelle à l'humanisme, l'amour, l'entraide, le courage et l'espoir. C'est un hommage à toutes ces mères qui se battent nuit et jour pour la survie de leurs progénitures. Il est en quelque sorte question de montrer le rôle et la mission de la femme dans la consolidation de la paix.

En parallèle, "Parcours" vise à montrer au monde, particulièrement aux décideurs et instances internationales, le calvaire que vivent des hommes, des femmes et des enfants dans certaines parties où sévissent des violences armées. Côté distribution, on retrouve dans les rôles principaux Doria Lembe, Jehf Biyeri, Laure Bandoki, Harvin Isma, Lionel Mabiala, Rolf Nguié.

Notons que le long métrage congolais produit par Bunda initiative et BM Prod vient d'être sélectionné à deux autres festivals en République démocratique du Congo, à savoir le Festival du cinéma au féminin ainsi que Congo filmz festival, où on retrouvera également en sélection le long métrage " Attente " de la réalisatrice congolaise Divana Cate Radiamick.