Congo-Brazzaville: Sécurité et santé au travail - Les inspecteurs dotés de compétences en matière de prévention des risques professionnels

Le ministère en charge du Travail et de la Sécurité sociale a organisé récemment à Brazzaville, en partenariat avec le Centre régional africain d'administration du travail (Cradat), un séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur le thème " Nouvelles approches et nouveaux instruments de l'inspection du travail dans le contexte covid-19 ". La session de formation de cinq jours a permis aux participants de se doter de compétences pertinentes en matière de prévention des risques professionnels, de contrôle des lieux de travail, de préservation d'emplois avec les évolutions récentes du chômage technique et du télétravail.

Tout ceci dans le contexte de la covid-19. Cela a été également une occasion pour les inspecteurs du travail et les représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs de renforcer leurs capacités en dialogue social au regard des enjeux de l'heure.

Présentant le séminaire, le directeur général du Cradat, Arsène Armand, a cité un certain nombre de facteurs qui contraignent les inspecteurs du travail à s'adapter pour aborder les problèmes et relever les défis qui s'offrent à eux en ces temps de pandémie de covid-19. Il s'agit notamment de l'évolution des métiers, les transformations du marché du travail, la naissance des nouveaux risques, l'émergence de nouvelles formes de relations de travail, les contraintes sécuritaires et sanitaires, la nécessité de protéger les travailleurs et l'entreprise, le renforcement du dialogue social.

" Comment réussir cette adaptation si l'on ne dispose pas d'expertise à même de comprendre les enjeux, leurs évolutions et le nécessaire arrimage qu'il faut pour promouvoir l'administration du travail ? Le temps passe et change, les réalités socioéconomiques évoluent et nous imposent de nouveaux paradigmes.

L'épidémie universelle covid-19 nous oblige à nous adapter. Une véritable dynamique d'arrimage des qualifications, d'actualisation et d'amélioration des compétences ainsi que d'apprentissage tout au long de la vie, en vue de tirer partie des mues perpétuelles du marché du travail est vitale ", a-t-il rappelé.

Institution africaine commune de dix-huit Etats membres, le Cradat a amorcé depuis la 43e session ordinaire de son Conseil d'administration, tenue à Yaoundé, au Cameroun, par visio-conférence, une nouvelle vision triennale ancrée sur ses missions fondatrices en synergie avec les Etats membres, a déclaré Arsène Armand

Présidant la cérémonie de clôture, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké Ndza, s'est félicité de l'expertise du Cradat dans l'organisation de cette formation à l'endroit des cadres et agents chargés de veiller au quotidien à la bonne application de la réglementation du travail dans les entreprises et établissements relevant du code du travail.

Il a également traduit la satisfaction du gouvernement ainsi que des directeurs départementaux du Travail et des chefs de service de sécurité et santé au travail venus de tout le pays. Ces derniers étaient venus, d'après lui, puiser à la source le savoir et le savoir-faire nécessaires à l'efficacité de leur action sur le terrain.

" Cinq jours durant, les animateurs de la formation de haut niveau, au plan national et international, ont, grâce à une méthodologie et des moyens techniques variés, interagi positivement avec les inspecteurs de travail du Congo autour des problématiques qui leur sont chères ", a conclu le directeur de cabinet.