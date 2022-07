Congo-Kinshasa: Projet de développement des145 Territoires - Quid du Kongo Central ?

Un vaste programme de développement à la base est en attente de réalisation à travers tout le pays. Il pourra, une fois mis à exécution, donner du travail aux jeunes et résorber ainsi le chômage dans la mesure où il va nécessiter une très forte demande de la main-d'œuvre locale. Pour ce faire, et ce d'après certaines sources, le gouvernement aura à mobiliser près d'1,66 milliards de dollars américains pour son financement, apport des partenaires au développement y compris.

A en croire le député national Deo Nkusu qui s'est dernièrement confié à Top Congo, la province du Kongo Central va assister à l'électrification rurale, à l'accès à l'eau potable, à la construction des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs, des routes de dessertes agricoles, mais aussi au développement de l'agriculture. L'exécution de ces travaux vient d'être confiée à trois agences à savoir le PNUD, le BCECO et la Cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles.

Au Kongo Central, on attend concrètement la construction de 90 écoles, 68 centres de santé, 10 bâtiments administratifs à répartir dans les dix Territoires, des Stades de football, etc. L'élu de Matadi a donc lancé un appel à la population, aux députés nationaux et provinciaux de s'approprier de cet ambitieux projet.

A bien analyser ce programme, l'on se rend compte qu'il se base sur le principe d'équité territoriale où chaque Territoire bénéficiera d'un paquet d'investissement prioritaire. Le projet vise la réduction des inégalités spatiales, la redynamisation des économies locales et la transformation des conditions et cadre de vie des populations vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base.

La pauvreté évaluée à plus 64,5% en République démocratique du Congo paraît très élevée. Le gouvernement, à travers ce programme de développement local vise à relancer l'économie du pays à partir des pôles de croissance locale. Il compte également réduire la dépendance des importations des biens intermédiaires, des produits alimentaires de base, en soutenant la production intérieure des bons de consommation courante pour garantir sa souveraineté alimentaire.

Cela permettra de corriger les disparités de développement humain durable entre les milieux urbain et rural, de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans l'ensemble des Territoires ruraux de l'ensemble du pays. De pied ferme, la population du Kongo Central attend la matérialisation de ce programme, la toute première dans l'histoire de notre pays depuis l'époque coloniale.