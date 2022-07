Afrique: Réhabilitation et Modernisation des Infrastructures des transports au pays - Sama Lukonde a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la RDC et l'Afrique du Sud

Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour le développement des infrastructures des transports. C'est dans cette optique que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce samedi 16 juillet 2022 à l'Immeuble du Gouvernement, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord concernant la réhabilitation et la modernisation des infrastructures des transports d'une manière générale, et particulièrement, des transports aériens, entre Fikile Mbalula, le Ministre sud-africain des transports et Chérubin Okende, le Ministre congolais des Transports, Voies de communication, et de Désenclavement.

Matérialiser la vision partagée de deux Chefs d'Etat

Ce protocole d'accord est la matérialisation de la diplomatie de développement pour la renaissance africaine portée par les chefs d'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sud-africain, Cyril Ramaphosa, comme l'a déclaré Chérubin Okende devant la presse.

"Nous sommes en train d'appliquer la vision partagée entre nos deux chefs d'État, qui veulent impulser davantage la diplomatie de développement, et ici particulièrement, dans le secteur des Transports, Voies de communication, et de Désenclavement ", a-t-il expliqué. Pour lui, cet accord est d'autant important, parce qu'il concerne un secteur considéré comme l'épine dorsale du développement socioéconomique pour la renaissance de toute l'Afrique.

" Nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique toute entière. Parce que nos chefs d'Etat sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République Démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale, et particulièrement, des transports aériens ", a martelé le Ministre des Transports, Voies de communication, et Désenclavement, Chérubin Okende.

Bonne impression du Ministre Sud-africain

Pour le sud-africain Fikile Mbalula, c'est un protocole d'accord très important pour la RDC et l'Afrique du Sud, qui sont en train de cimenter leurs relations déjà en marche dans le domaine de la paix et la reconstruction. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation sud-africaine et de plusieurs officiels congolais, dont des délégués de la présidence, le PCA et le DG de la RVA.