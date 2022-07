Congo-Kinshasa: Eglise/Matadi - Le Cardinal Fridolin Ambongo invite le nouvel Evêque de Matadi à la sollicitude et à l'amour

*Mgr André Giraud Pindi a été ordonné Evêque du diocèse de Matadi samedi 16 juillet 2022, par le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque Métropolitain de Kinshasa.

"Ce qu'on attend d'un Evêque c'est de témoigner d'une grande sollicitude pour le troupeau du Seigneur, au point de ne même pas hésiter à donner sa vie pour ceux et celles que Dieu lui a confiés. On attend de lui qu'il soit ... un bon pasteur qui nourrit le peuple par la proclamation de la Parole de Dieu qu'il prêche à temps et à contre temps, et la célébration de saints sacrements, en particulier la sainte messe qui est le sommet et la source de tous les cultes et de toute la vie chrétienne ".

C'est en ces termes que le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a exhorté Monseigneur André Giraud Pindi Mwanza Mayala, nouvel Evêque de Matadi. C'était samedi 16 juillet 2022, lors de la messe d'ordination épiscopale de ce dernier ; ordination qui a eu lieu au terrain du camp militaire Redjaf dans la ville de Matadi, dans la Province du Kongo Central (Ouest de la République Démocratique du Congo).

Devant une foule nombreuse constituée des fidèles du diocèse de Matadi, des prêtres, religieux et religieuses de Matadi et des diocèses voisins, des Evêques de la Province Ecclésiastique de Kinshasa, Monseigneur André Giraud Pindi a été ordonné Evêque par le Cardinal Fridolin Ambongo, assisté par Messeigneurs Ettore Balestrero, nonce apostolique en RD Congo, et Dominique Bulamatari, Evêque de Molegbe.

Dans son homélie, le Cardinal Fridolin Ambongo, consécrateur principal, a aussi invité le nouvel Evêque à être artisan d'amour : " notre frère très cher Mgr André Giraud, choisi par Dieu pour être établi Pasteur propre de Matadi, vous vous êtes donné comme devise épiscopale infunde amorem cordibus (répands l'amour dans les cœurs). Voilà la tâche que le Seigneur vous donne d'accomplir dans sa vigne ici à Matadi. Que le même Seigneur vous aide à semer effectivement son amour dans les cœurs des fils et filles de l'Eglise famille de Dieu qui est dans le diocèse de Matadi ".

Parmi les autorités civiles, il y avait le Gouverneur de la province du Kongo Central, Dr Guy Bandu. Dans son allocution, il a déclaré au nouvel Evêque : " C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour pour vous exprimer mon estime. Votre nomination épiscopale commence un mois après avoir reçu ma notification me désignant comme gouverneur. Ce n'est pas une coïncidence. Je peux vous assurer de mon accompagnement et j'attends de vous des prières afin d'assumer mes lourdes responsabilités ".

Monseigneur André Giraud est né en 1964. Il a été ordonné prêtre en 1994. Le Saint-Père l'a nommé Evêque de Matadi le 23 avril 2022, alors qu'il était Administrateur apostolique depuis mars 2021, suite à la démission de son prédécesseur Mgr Daniel Nlandu, dont il avait été vicaire général. Il devient ainsi le 8ème Evêque de ce diocèse érigé en 1911, et qui compte aujourd'hui une cinquantaine de paroisses avec près de 200 prêtres.