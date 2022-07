Congo-Kinshasa: Accueil des nouveaux étudiants de l'IFASIC/Joséphine Mawete - "Cet événement s'est montré révélateur pour la promotion de l'étudiant de l'IFASIC"

La coordination estudiantine de l'IFASIC, par le ministère de la culture qui est chapeauté par Claustephy Mbuatas et Elkana Mbala, a organisé durant trois jours, l'activité d'accueil de nouveaux dénommée : "Naza IFASIC ", du jeudi 14 au samedi 16 juillet 2022.

Selon Joséphine Mawete, cette activité de haute facture a mis en avant, les talents des étudiants de l'IFASIC.

Pousser les étudiants à s'approprier la culture estudiantine d'excellence constituait, en effet, l'objectif général de l'organisation de l'accueil de nouveaux étudiants inscrits à l'Institut Facultaire des Sciences de l'information et de la Communication.

Organisé par la Coordination estudiantine de l'IFASIC, avec à sa tête, Joël Lokange, comme Président et Joséphine Mawete, vice-présidente, cet événement de trois jours a apporté une touche particulière à l'IFASIC, selon la vision du Comité de gestion, en général, et celle du tout nouveau Recteur Jean Kambayi Bwatshia, Professeur Emérite.

Dès le premier jour, une rencontre sportive a rassemblé les étudiants de cette Alma mater au cours d'un match de convivialité entre les anciens et nouveaux étudiants inscrits afin de renforcer les liens de fraternité. Et ce, sous le parrainage de l'Honorable Bernard Kayumba, Député National élu de Lukunga.

Quant au deuxième jour, un colloque scientifique s'est tenu à l'espace Professeur Malembe avec comme thème : " Intégration à la culture estudiantine ".

Après avoir ouvert le colloque, le Recteur Jean Kambayi Bwatshia s'est appesanti sur l'importance de l'accompagnement des jeunes dans leurs initiatives. Et, il n'a pas manqué de féliciter la Coordination estudiantine pour l'organisation de l'accueil de nouveaux.

Une activité qui, à ses yeux, ne s'est plus tenue, depuis deux ans avant son arrivée. D'ailleurs, à cette même occasion, chaque intervenant de ce panel a partagé son expérience et encouragé les étudiants présents à conjuguer des efforts nécessaires pour la gestion de la vie estudiantine.

Jean-Luc MUALU, spécialiste en communication à l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises, (PDMPME), est intervenu sur l'intégration estudiantine qui constitue, selon lui, une aubaine pour le reflexe entrepreneurial.

A son tour, Christelle Vuanga, Députée Nationale, s'est appuyée sur l'émancipation de l'étudiante en sciences de l'information et de la communication, tout en insistant sur l'importance des relations et de se tisser une toile d'araignée en termes de carnet d'adresses. Mais aussi, l'importance de se faire humble afin d'apprendre des aînés.

En ce qui concerne l'administrateur du budget de l'IFASIC, Jean-Trésor Kahindo Mbatsho, Administrateur civil à l'ENA-RDC, la gestion des finances de l'étudiant s'avère être importante pour qu'il atteigne son plus haut développement et qu'il arrive à atteindre son indépendance financière. Mais, il a mis des pincettes sur le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire, tout en choisissant le bon, le beau, l'être et le savoir.

Après ces interventions magistrales et une journée animée par la chorale de l'IFASIC, la coordination estudiantine a remis un brevet de participation de la part des étudiants qui se sont disputés la rencontre sportive au Recteur Jean Kambayi Bwatshia en guise de remerciements.

Une journée et une soirée haute en lumière, l'IFASIC s'était transformé par un nouveau décor, des stands qui avaient pour exposants, des étudiants et une participation massive des étudiants de toutes les promotions confondues. Et, la soirée fut agrémentée par les talents des étudiants ainsi que de l'artiste musicien Gally Garvey, comme invité.

Gerbe de réactions

A en croire Joséphine Mawete, Vice-présidente à la coordination estudiantine de l'IFASIC, l'esprit du village Naza IFASIC était de renforcer la confiance en soi au chef des étudiants, tout en démontrant que rien n'est impossible à celui qui ose apporter le changement.

" Naza IFASIC, Plus qu'un simple événement, le Mindset derrière cette activité était celui de pousser les étudiants à s'approprier la culture estudiantine d'excellence. A pousser les portes et les barrières, à briser le plafond de verres pour atteindre ses objectifs sans s'arrêter. Je remercie ceux qui y ont cru car nous avons une identité Ifasicienne à promouvoir et l'image de marque de l'IFASIC à entretenir. Quant à moi, l'indomptable, dans sa vision, continue son parcours puisqu'elle doit finir ce qu'elle a commencé ", a-t-elle déclaré.

"L'accueil de nouveaux est un évènement révélateur pour la promotion de l'étudiant de l'IFASIC ", a conclu Joséphine Mawete, récemment plébiscitée parmi les 100 jeunes pages d'espoir de la RDC.

Il sied de noter que c'est pour une première fois que ces genres d'activité se tiennent au temple de la communication.

Et, la Coordination estudiantine s'est donnée le devoir de tout mener à bien pour l'honneur de l'étudiant. Pendant la journée de samedi, un hommage a été rendu aux FARDC qui se battent à l'Est de la RDC contre les M23.