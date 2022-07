Congo-Kinshasa: Initiative de l'ASBL Lisanga Mpo Ya Bokolisi Mboka (LBM)/Kinshasa - 25 jeunes formés et dotés des kits d'installation professionnelle

C'est une belle initiative signée ASBL Lisanga Mpo Ya Bokolisi Mboka (LBM) de la Communauté du Chemin Neuf. 25 jeunes ayant terminé leur cycle de formation professionnelle et bénéficié d'un accompagnement en vue d'une insertion socio-professionnelle ont reçu, le samedi 16 juillet 2022, des kits d'installation professionnelle. La cérémonie s'est déroulée dans la cour du Centre de Formation Professionnelle Saint Joseph, situé à quelques encablures du triangle Campus-Unikin, dans la commune de Lemba. Cette dotation a été rendue possible grâce à un projet financé par Misereor visant le renforcement des activités de formation et d'insertion professionnelle des jeunes par le Centre de Formation Professionnelle (CFP) Saint Joseph à Kinshasa en faveur des jeunes de la commune de Makala.

Ces jeunes vont, dans les prochains jours, installer leurs ateliers, salons de coiffure et maisons de couture dans la ville de Kinshasa, ateliers d'ajustage etc. sous la supervision de la maison d'insertion " Ndako ya Elykia ", une initiative de l'ASBL Lisanga Mpo Ya Bokolisi Mboka (LBM) de la Communauté du Chemin Neuf. "Jeune, tu es capable de changer ton avenir par l'exercice de ton métier".

Tel est la parole d'encouragement donnée à ces jeunes au cours de cette cérémonie. Accompagnés de membres de leurs familles, ces jeunes hommes et femmes comptent désormais parmi les jeunes entrepreneurs que compte la ville de Kinshasa. Ces jeunes ont bénéficié également d'une formation spécialisée pour leur permettre de créer des petites entreprises dans le secteur informel et par ricochet, gagner leurs vies.

Père Stéphane Huard, prêtre catholique, responsable de la communauté du chemin neuf, et aussi président de l'association LBM, qui est responsable du centre de formation professionnelle, était content de l'aboutissement de ce projet qui a été le fruit d'un long travail. " Il y a 10 ans, les jeunes ne voulaient pas faire la formation professionnelle, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient aller à l'école, comme les autres, après l'Université, ils ne croyaient pas à ça.

Mais, il y a quelques jeunes, en particulier des jeunes de la rue, qui n'avaient pas d'autres choix, qui ont cru que ce qu'on leur disait pourrait être vrai, qui se sont mis à la formation professionnelle et qui maintenant font vivre leurs familles dans la soudure, dans la menuiserie, dans la maçonnerie, et ç'a donné l'envie aux autres, leur montrant que la voie est ouverte.

Et aujourd'hui on a 30 jeunes qui reçoivent des kits, parce que nos partenaires nous ont soutenu pour qu'on puisse permettre à ces jeunes de faire une bonne formation, mais aussi, pour qu'à la fin de la formation, que l'on puisse remettre à ceux qui ont un vrai projet, un Kit pouvant leur permettre de ne pas s'asseoir à la maison avec une formation théorique mais, de travailler", a déclaré ce prêtre catholique. Il a salué la part du gouvernement, un accompagnement administratif et technique, avec l'INPP.

Anicet Mpiana, Directeur du centre de formation professionnelle Saint Joseph est revenu sur le travail qu'effectue sa structure. " Je suis le directeur du centre de formation professionnelle Saint Joseph, qui est une émanation de la communauté Chemin Neuf ici à Kinshasa.

Comme j'ai dit à l'ouverture de cette manifestation même, c'est que le travail que nous faisons n'est pas moindre, notre engagement premier c'est de pouvoir aider la jeunesse à se former dans le métier pour qu'elle soit autonome. Deuxièmement, c'est aussi, tel est le souhait du Chef de l'État, que la main d'œuvre locale soit bien formée. Et donc, nous sommes dans la formation professionnelle, notre objectif c'est d'arriver aussi à cela", signifie-t-il.

Témoin de l'évènement, Monsieur Lubamba Olivier, Directeur à l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP). Ce dernier a rappelé aux jeunes que seul le travail anoblit l'homme. Les métiers, a-t-il souligné, ouvrent à une autonomie. L'INPP accompagne le CFP Saint Joseph dans la pédagogie et les apprenants, à l'insertion socio-professionnelle.

Pour sa part, Patricia Okunema Osokonda, bénéficiaire des kits de la coupe et couture n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit quant à ce. " J'ai fait la coupe et couture trois ans durant, je remercie les initiateurs de cette formation, ça nous a vraiment aidé et ça va nous accompagner durant notre cursus professionnel.

Je demanderai que cette faveur continue pour les enfants de la rue qui n'ont rien à faire, qui ne connaissent rien de pratique ", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : "Avant de venir ici, j'étais au Lycée Maman Mobutu, et il m'était très difficile de m'adapter à la voiture, avant que l'on ne me propose ce Centre de formation.

Lorsque je suis venue ici, j'ai commencé à apprendre le béaba de la couture, jusqu'à ce que j'aie maîtrisé le boulot. Si un jour j'irai à l'ISAM, ça sera pour me spécialiser et chercher de titre. Elle a renseigné qu'elle avait des difficultés dans la pratique de coudre. " Arrivée ici, j'ai commencé à apprendre, à m'améliorer grâce aux encadreurs de ce centre. Maintenant là je suis à même de coudre presque tout, et je vais encourager les jeunes qui désirent faire la coupe et couture, de travailler et de ne pas croiser les bras ", a conclu Patricia Okunema.

Un bureau pour l'insertion professionnelle mis en place

L'insertion professionnelle est devenue un souci majeur tant pour le CFP saint Joseph que pour le centre d'accueil et réinsertion des jeunes et enfants de la rue Ndako Ya Biso. Les deux centres, constatant les difficultés rencontrées par les jeunes après leur formation, faisaient ce même travail mais chacun avec son approche et sa méthodologie.

Aussi, le comité de pilotage de LBM a décidé de construire un bureau d'insertion professionnelle (baptisé maison Elikya, c'est-à-dire maison de l'espérance) où les deux centres travaillent ensemble pour accompagner les jeunes vers leur autonomie. Donc, il s'agit d'une équipe qui va travailler dans l'harmonisation des pratiques, approches et expériences liés aux questions d'insertion professionnelle des jeunes en situation difficile.

L'objectif est d'aider les jeunes qui ont achevé leur formation, tant au CFP Saint Joseph qu'aux dans différents ateliers où le centre Ndako Ya Biso les place, à pouvoir démarrer leur propre petit atelier de production.