Madagascar: FFKM - Les chefs d'Eglises pour une concertation entre le pouvoir et l'opposition

Le conseil des Eglises chrétiennes sort de son silence face à la conjoncture actuelle. Irako Ammi Andriamahazosoa, président de l'Église FJKM, Denis Rakotozafy du FLM, Odon Marie Razanakolona, archevêque d'Antananarivo, et Samoela Jaona Ranarivelo, président de l'Église anglicane malgache, ont sorti une déclaration, dimanche dernier, pour aborder l'insécurité, l'inflation et la hausse des prix des carburants. Leur constat est amer. En effet, " la difficulté du quotidien " des ménages et les " souffrances des familles " n'ont pas laissé insensible les religieux.

Elan de solidarité. Ces sujets abordés par ces églises partagent la classe politique. Les opposants et les partisans du régime se tirent dans les pattes depuis que la baisse du pouvoir d'achat pointe son nez. Pourtant, les chefs religieux veulent le " dialogue et un élan de solidarité " au lieu de véhiculer les " accusations et les provocations ". " Nous lançons un appel à vous qui êtes actuellement au pouvoir, à tous ceux qui ne font pas partie des dirigeants, et aux citoyens responsables, à vous concerter, cela en toute solidarité, pour l'intérêt du peuple malgache, afin de trouver une issue à la conjoncture qui prévaut ", ont-ils exhorté.

Economie. Le gouvernement n'échappe également pas aux piques lancées par les chefs d'Églises. Dans sa déclaration, le conseil des églises chrétiennes appelle les " autorités à réduire les dépenses et les événements futiles ", pour économiser la caisse publique. Les Églises estiment, en effet, que la " promotion des produits locaux " et " le développement du secteur extractif " sont des alternatives pour gérer la crise actuelle.