Afrique: Fraude au baccalauréat - Deux candidats expulsés des salles d'examen

Un individu utilisant une convocation falsifiée pour remplacer un candidat au baccalauréat ainsi qu'un autre pris en flagrant délit de fraude ont été expulsés des salles d'examen hier. L'affaire est déjà entre les mains des forces de l'ordre.

Des candidats fraudeurs épinglés. Il s'agit d'un individu embauché par un candidat pour composer à sa place. Il a été démasqué durant la vérification de son identité. Un autre candidat a été également pris en flagrant délit de tricherie. Selon le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) , ce dernier a utilisé un téléphone portable lorsqu'il a été pris sur le fait. " Le sujet a été traité par une autre personne en dehors de la salle d'examen et les réponses ont été par la suite envoyées à ce candidat ", confie la ministre Elia Béatrice Assoumacou. . Elle a également indiqué que l'affaire est déjà entre les mains des forces de l'ordre. Le baccalauréat étant un examen officiel, tout acte de triche au bac est considéré comme une fraude exposant son auteur à des sanctions. En fraudant au bac , en plus de peines disciplinaires , les candidats risquent également des sanctions pénales.

Sujets. Pour la première journée d'hier, les candidats ont planché sur les épreuves de philosophie dans la matinée et de langues vivantes dans l'après-midi. Pour ce qui est du contenu des sujets , les candidats ont estimé qu'ils étaient faciles à traiter. C'est le cas pour la philosophie où les candidats ont été amenés à traiter un sujet sur les trois proposés. De nombreux candidats en série C et D ont trouvé le deuxième sujet abordable qui traite la réflexion d'Edmund Husserl sur la science: " dans la détresse de notre vie , la science n'a rien à nous dire " , qu'en pensez-vous ? .

Vigilance. Malgré les incidents enregistrés durant la première journée, les épreuves se sont déroulées dans le calme sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Elia Béatrice Assoumacou a effectué une descente auprès des centres d'examen très tôt dans la matinée pour constater de visu le déroulement de cet examen. Elle a entre autres visité le Saint Joseph Ivato , Lycée Ivato , Lycée SFX Antanimena et ESCA Antanimena. Elle a profité de cette occasion pour échanger avec les responsables sur place. Elle a aussi donné des consignes par rapport à la sécurisation des sujets. Des conférences vidéo avec les responsables en provinces ont été également organisées pour qu'ils puissent communiquer au ministre toutes les informations relatives à cet examen.