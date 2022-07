Madagascar: Événement - Le World Cola Manga Mania Festival 2022 au Gymnase couvert d'Ankorondrano du 23 au 24 juillet

La 11éme édition du World Manga Mania Festival se déroulera du 23 au 24 juillet prochain au gymnase couvert d'Ankorondrano. Un grand rendez-vous pour les grandes vacances puisque cet événement organisé par Royal Communication ambitionne de faire connaître à la jeunesse malgache les loisirs culturels enrichissants et éducatifs des pays asiatiques et plus particulièrement du Japon.

Expositions, animations, divertissements, jeux, concours... seront au programme de cette manifestation qui fera également le bonheur des créateurs de jeux vidéo, des artistes dessinateurs et des face-painters qui auront l'occasion de mettre en valeur leur savoir-faire. Le festival World Cola Mania offrira, en tout cas, des divertissements dignes de ce nom aux milliers d'élèves et d'étudiants en cette période de grandes vacances. Avec ses 75 stands et 30 animations, ce festival qui s'étend sur 2000 m² sera en tout cas un incontournable de ce mois de juillet.

Airtel Madagascar

Partenaire de l'événement, Airtel Madagascar annonce une participation active. Durant ces deux jours, l'opérateur sera au milieu des inconditionnels des jeux vidéo et des jeux de société, des performers, des créateurs malgaches, des professionnels de la restauration asiatique ou encore des membres des institutions de formation prônant la culture asiatique. L'opérateur mettra également à profit sa présence au World Cola Manga Festival pour familiariser les jeunes avec sa large gamme de solutions qui atteste de sa volonté de révolutionner davantage le monde de la télécommunication à Madagascar et d'offrir aux Malgaches les opportunités de mieux se connecter. " Conscient du fait que la jeunesse malgache constitue l'avenir du pays, Airtel Madagascar a toujours œuvré pour son épanouissement. En s'associant au World Cola Manga Festival, nous inculquons aux jeunes les valeurs de notre entreprise que sont le dynamisme, le respect et la solidarité " a déclaré Eddy Kapuku, directeur général d'Airtel Madagascar.