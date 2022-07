Tunisie: Le Forum mondial de la jeunesse se tiendra en Chine

Beijing — Le Forum mondial du développement de la jeunesse se tiendra en ligne et hors ligne du 21 au 23 juillet et près de 2.000 représentants de la jeunesse de plus de 100 pays y assisteront, selon l'organisateur de l'événement.

Lors du forum, initié par la Fédération nationale de la jeunesse de Chine, les participants discuteront de sujets tels que l'emploi et l'entrepreneuriat, le changement climatique et le développement vert, l'économie numérique et l'éducation de qualité.

L'événement vise à mettre en place des plateformes d'échange et de coopération interrégionales, interindustrielles et intersectorielles dans le but de créer des partenariats de développement mondiaux impliquant des organisations internationales, des agences gouvernementales, des organisations de jeunesse, des jeunes leaders et des personnes de toutes les couches sociales.

Le forum comprendra des discours, des tables rondes, des études de cas et des discussions en ligne portant sur le thème "Pour un avenir partagé : Promouvoir le développement durable avec les jeunes et pour les jeunes".