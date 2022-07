Afrique: Etats-Unis - Madagascar - La démocratie au menu d'une rencontre à Mahazoarivo

Des rencontres se sont succédé au Palais de Mahazoarivo hier. Des départs mais surtout une arrivée, celle de la nouvelle ambassadrice américaine, ont marqué cette journée.

Continuité. Les relations entre Madagascar et les Etats-Unis se portent à merveille si l'on en croit ce que le Premier ministre Christian Ntsay et la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis, Claire Annette Pierangelo, ont constaté durant la visite de courtoisie effectuée par cette dernière au palais de Mahazoarivo hier.

Il a été indiqué que cette rencontre a pour objectif de poursuivre la coopération existante entre les deux pays. L'entrevue a été également l'occasion pour les deux parties de parler de la démocratie, de la protection de l'environnement, des projets d'électrification des zones rurales et de la promotion de la vaccination du peuple malgache, qui figurent parmi les principales priorités des Etats-Unis.

En effet, celle qui s'est passée hier à Mahazoarivo est la deuxième rencontre de la diplomate américaine après sa présentation des copies figurées de ses Lettres de créances auprès du chef de la diplomatie malagasy, Richard Randriamandrato, qui constitue la première étape officielle précédant les autres rencontres avec les institutions de la République de Madagascar, il y a trois semaines.

La diplomate a succédé ainsi à Michael Pelletier qui a quitté la Grande île l'année dernière, mais les relations entre les deux pays restent dans la continuité. Sortante de l'école de guerre, avant sa nomination à Madagascar, Claire Annette Pierangelo a été consul des Etats-Unis au Nigeria.

Elle a 36 ans de carrière dans la diplomatie, mais elle est aussi experte en stratégie militaire. L'entrevue d'hier était également l'occasion pour les deux parties de discuter de la démocratie. Un sujet tellement cher aux américains et qui a probablement marqué cette rencontre à une année de l'échéance électorale et dans une conjoncture politique particulière.

Bilan. À part la diplomate américaine, Christian Ntsay a également reçu tour à tour l'ambassade de l'Inde à Madagascar et celui de la Confédération Suisse. Ces rencontres ont été effectuées sous le signe d'un au revoir. Les deux diplomates ont alors effectué ce déplacement au palais de Mahazoarivo afin d'effectuer leur adieu au Premier ministre Christian Ntsay après avoir effectué leurs missions à Madagascar.

C'était alors un moment de bilan tant pour Abhay Kumar que pour Chasper Sarott. Pour le premier, " la fraternité a surtout marqué les relations entre Madagascar et l'Inde ". Et de continuer que " 5 000 tonnes de riz et 15 000 bicyclettes vont prochainement débarquer au port de Toamasina ". Pour le second, " la réalisation des œuvres sociales a surtout marqué les relations entre les deux pays ". Et Chasper Sarott d'ajouter que " des échanges concernant la politique et l'économie ont également ponctué ces relations ". Finalement, ce ne sont que des adieux, d'autres diplomates vont les remplacer et continueront certainement dans les mêmes lancés, comme l'a fait la nouvelle ambassadrice américaine.