Cote d'Ivoire: Logement et construction- Bruno Koné annonce la destruction des quartiers précaires d'Abidjan

M. Bruno Nabagné Koné, ministre ivoirien de la Construction, du logement et de l’urbanisme était ce mardi 19 juillet 2022, l’invité du Press club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci). Ce autour du thème :« Construction, logement et urbanisme : Quels impacts des nouvelles réformes dans l’amélioration du cadre bâti » Cette rencontre avait pour cadre la « la Maison de l’entreprise » à Abidjan- Plateau. Belle tribune pour lui, de faire le point des actions dudit ministère et ce qu’il entend faire très prochainement.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a révélé qu'en 2022, «42 immeubles démolis en 2022 contre 51 en 2021 pour non-respect des règles de construction » Sous le feu roulant des journalistes, il a dit : « Nous avons renforcé les visites de contrôle. Nous sommes passés de 2 760 contrôles en 2020 à 9 867 en 2021. A mi-parcours, nous sommes à 6 500 contrôles en 2022. Concernant les sanctions, nous avons enregistré 51 démolitions d’immeubles en 2021 contre 2 en 2020. En 2022, nous sommes déjà à 42 démolitions ».

Aussi, pour M. Bruno Koné l’incivisme, l'anarchie et le non-respect des règles établies pour réguler le secteur justifient ces mesures de démolition d'immeubles. Ajoutant que les actions de contrôle et de démolition entreprises par son département ministériel ont contribué à faire baisser le nombre d’effondrement. Le ministre Bruno Koné a révélé que cette action de contrôle est maintenant étendue aux anciens immeubles afin que ceux qui présentent des risques d’effondrement puissent être évacués à temps. Il a fait savoir que les statistiques font cas de 11 immeubles effondrés en 2020 contre deux en 2021.

En 2022, ce sont 3 effondrements d’immeubles qui ont été enregistrés. Et d’assurer que l'objectif du gouvernement est d’atteindre zéro effondrement. Pour y parvenir, il a exhorté les promoteurs et les maîtres d'ouvrage à faire appel à des professionnels du secteur pour construire les immeubles dans les règles de l’art. Quid des quartiers précaires dans le District d’Abidjan ?

En réponse à cette préoccupation de l’assistance, il a dit : « Tous les quartiers précaires à risques dans la ville d’Abidjan seront bientôt déguerpis. On ne s’installe pas partout, on ne s’installe pas n’importe comment » Par ailleurs, M. Bruno Koné a annoncé la rénovation des quartiers anciens de la ville d'Abidjan notamment les quartiers Sogefiha et Sicogi et des villages Ebrié. « Il y a un besoin de rénovation et de densification » a-t-il dit.