Gabon: Eglise evangelique du pays " Le nouveau Président du Conseil National" sera connu fin juillet 2022

La commission communication pour le Synode de fin et renouvellement de mandat de l'Eglise évangélique du Gabon ( EEG) a animé un point de presse ce mardi 19 juillet 2022 à Baraka-Mission de Libreville. D'après le contenu de ce point de presse, le successeur de Révérend Augustin Bouengoune sera connu entre fin juillet et début août 2022.

" Que la Paix et la Grâce vous soient données de la part de Jésus-Christ notre Seigneur ".

Sous la présidence du Révérend Augustin Bouengoune, Président du Conseil National, le Synode National de fin et de renouvellement de mandat que nous organisons ici à Baraka-Mission, du 21 au 31 juillet, est pour nous comme une transition vers une église nouvelle.

Le thème retenu pour cette session est : " Faire tout au non de Jésus-Christ, et non pour les hommes ", un thème inspiré du livre de Colossiens, dans son chapitre 3, les versets 17 à 23.

Ce Synode National s'inscrit donc dans le contexte du redressement spirituel et organisationnel souhaité par tous. Ce sera, pour l'Eglise Evangélique du Gabon, le moment d'être à l'écoute de sa propre voix et en évaluer la consonnance qu'exige l'harmonie avec les mutations socio-économiques et spirituelles qui jalonnent son chemin.

Depuis 1842, date de l'avènement de l'évangile de Christ en terre Gabonaise, l'Eglise Evangélique du Gabon vit au rythme des réformes et changements importants, sans jamais renoncer à l'essentiel.

C'est à juste titre qu'il convient de jeter un regard dans le rétroviseur, et avec vous, pour nous rappeler certaines dates des événements historiques qu'a connu l'EEG.

- 1870, le Conseil américain des commissaires aux missions étrangères (ABCFM) passe le témoin au Conseil des missions étrangères de l'Église presbytérienne des États-Unis (BFMPC ) pour la poursuite de l'œuvre qu'ils avaient entamée ;

- 1892, l'œuvre missionnaire des pionniers Américains est reprise par la Société des Mission Evangéliques de Paris (SEMP) ;

- 1961, Accession à l'autonomie de l'EEG ;

- 1997 Fin de l'hégémonie et du fait majoritaire ;

C'est dans l'esprit de cette tradition que se tiendra le présent synode. Il devra marquer nos mémoires car, ayant recueilli les besoins et la volonté exprimés par tous en faveur du visage nouveau dont l'EEG a plus que besoin aujourd'hui. 1997-2022, cela fait 25 ans d'expérimentation d'un système de gouvernance dans le contexte qui nous caractérise.

Ce chemin parcouru a permis à l'Eglise Evangélique du Gabon de se redécouvrir, de vivre une expérience introspective qui la mène à la compréhension de ses besoins nouveaux et les enjeux y relatifs.

L'EEG va, à travers ce regard rétrospectif, prendre la mesure des imperfections et des carences diagnostiquées non sans manquer de valoriser ses acquis.

Il convient alors de rappeler, à toutes fins utiles, que l'occasion que nous offre ce synode à venir, donne à notre institution confessionnelle l'opportunité d'opérer une rupture épistémologique d'avec son "vieil homme" et promouvoir des actions pour la gloire de Dieu et non pour plaire aux hommes.

La transition qui va s'opérer est le fruit d'une réflexion largement partagée. Elle ne doit souffrir d'aucun préjugé ni permettre de faire table rase de l'expérience acquise.

Les avancées obtenues, comme les insuffisances et les faiblesses constatées vont clairement devoir enrichir le débat actuel pour permettre à tous et à chacun de s'arrimer au vent irréversible de la réforme qui s'impose à tous et à chacun. Une réforme institutionnelle oui, mais aussi celle de nos cœurs et de nos comportements pour un meilleur vivre ensemble, avec nos différences, mais en demeurant enfants de Dieu.

Sachons donc garder l'équilibre et avançons avec courage vers la mission que nous avons reçue de Jésus-Christ. Et c'est avec cette sérénité que nous devons aborder les défis que nous présente ce synode de fin et de renouvellement de mandat.

Il se prononcera sur chacun des aspects inscrits à son ordre du jour, tout comme il devra présenter à l'EEG son nouveau répondant pour les quatre prochaines années. Ce dernier, par consensus démocratique, sera issu de la famille chrétienne et du corps pastoral de la Région synodale du Woleu-Ntem, à qui revient le tour de présider aux destinées de l'EEG pour la période allant d'Août 2022 à juillet 2026.

C'est ici l'occasion, pour nous, de rassurer tout le monde de ce que nous avons à cœur que tout se passe bien, sans frottements ni déchirement de cœurs.

Chers partenaires, chères Communautés sœurs et amies, chers fidèles et peuple de Dieu de l'EEG, nous vous invitons à vous associer au raffermissement de cœurs face à l'adversité et à la consolidation de notre fraternité en Jésus-Christ.

Que Dieu bénisse son Eglise. Je vous remercie.

