Sénégal: Notation - L'agence de notation Bloomfield confirme la note A - de BOA Sénégal

L'agence de notation Bloomfield Investment Corporation à confirme la note de long terme A- avec une perspective stable qui avait été précédemment décernée à la BOA Sénégal.

Cette agence a également confirmé la note de court terme A1-avec une perspective stable. En guise de justification de la notation et de la perspective, la direction de Bloomfield brandit sur le long terme la qualité de crédit élevée. <>, soutient Bloomfield qui est d'avis cependant que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, c'est la certitude de remboursement en temps opportun élevée qui est avancée comme justification. <> note Bloomfield pour qui les facteurs de risque sont très faibles.

La notation décernée à BOA Sénégal est basée sur cinq facteurs positifs : une reprise économique au Sénégal favorisant la dynamique des activités de la banque (de crédit et de collecte), un dispositif de gestion des risques globalement conforme aux exigences réglementaires, une reprise de la stratégie de transformation bilancielle, axée sur l'accompagnement de la clientèle Particuliers et PME, une évolution contenue des frais généraux, impactant positivement le coefficient d'exploitation et une exécution satisfaisante du PTD 2019-2021.

Toutefois, Bloomfield a note deux principaux facteurs de fragilité de la notation. Il s'agit d'une forte évolution du coût du risque en lien avec l'accentuation des efforts de provisionnement un environnement socio-politique tendu.