Niger: Des pluies diluviennes font une dizaine de morts et plus de 16 000 sinistrés

Des communes de plusieurs régions du Niger connaissent actuellement des inondations, en raison des fortes précipitations qui s'abattent depuis plusieurs jours, en ce début de saison des pluies. Les régions les plus touchées sont celles de Zinder, Tillabéri et Maradi, ainsi que Diffa et Tahoua. Dans son dernier bilan, la direction générale de la protection civile a recensé une dizaine de morts, plus de 16 000 sinistrés, et des nombreux dégâts matériels.

Des pluies exceptionnelles, dans des délais très courts, combinées à la fragilité de certaines infrastructures et à l'occupation de zones inondables, ont provoqué ces dégâts, selon le directeur général de la protection civile, le colonel major Bako Boubacar.

Dans la région de Zinder, la commune de Hamdara est l'une des plus touchées. Les images montrent des maisons effondrées, et des personnes relogées dans des écoles.

" C'est un village qui est situé sur une pente, explique son maire, Oumarou Nouhou. Donc l'eau descend d'abord sur une colline et traverse les villages avant de se déverser dans les mares. Dans son passage, cela cause des dégâts, notamment l'effondrement des maisons, ainsi que des dégâts sur les installations électriques et hydrauliques. "

" D'autres précipitations sont attendues, dans les prochains jours. Les prévisions annoncent une saison des pluies très humide : " Selon nous, cette situation va continuer, on aura d'autres séquences de fortes pluies çà et là sur le pays, explique Katiellou Gaptia Lawan, directeur de la météorologie nationale. On a eu beaucoup d'inondations sur l'année passée, également, et on est en train d'assister à une situation où la pluviométrie en termes de cumul augmente, mais le nombre de jours de pluie diminue. Ce qui rend les choses beaucoup plus intenses. "

L'évaluation des dégâts se poursuit. La direction générale de la protection civile affirme que des plans de réponse se mettent en place. Les autorités appellent à la vigilance et à quitter les zones potentiellement inondables. En cas de danger, les autorités demandent de se mettre en lieu sûr et d'appeler le 18.