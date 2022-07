Cote d'Ivoire: Musique - Alpha Blondy renoue avec les siens 26 ans après

C'est une lapalissade de dire qu'Alpha Blondy a convaincu ! Témoignage d'amour pour la Côte d'Ivoire, son pays, coup de gueule, cri de cœur, mise en garde. Tout y est passé, le vendredi 15 juillet 2022, au Palais des Congrès de Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody à Abidjan ! A l'initiative de " 2A Consulting ", structure événementielle dirigée par Augustin Akou, la méga star du Reggae retrouvait ainsi, 26 ans après, cette mythique salle. Comme à son habitude, Alpha Blondy a donné un concert tout simplement époustouflant, une véritable messe du Reggae.

Devant un public VIP en effervescence, il a servi 22 morceaux en deux heures chrono. Comme à l'accoutumée, Alpha Blondy a fait montre de son leadership dans la dénonciation et son acrimonie contre les tares et autres antivaleurs qui déglinguent la société.

Ainsi, contre le lobby des armes, c'est un véritable coup de gueule qu'il a asséné. Pour lui, si le monde est aujourd'hui en crise, c'est la faute aux marchands d'armes "qui prennent en otage l'ONU (Organisation des Nations unies) pour semer des guerres et écouler leurs armes. Ils créent des foyers de tensions pour vendre leurs armes". Et il ne fallait pas plus pour étayer cela à travers son titre " Pompier Pyromane ".

Une fête de retrouvailles !

Le public dans lequel l'on notait la présence du Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, et plusieurs membres du gouvernement, sans oublier de hauts cadres des administrations publique et privée ivoiriennes, était resté debout tout au long du spectacle. A eux, il faut ajouter le flot des inconditionnels de l'artiste : " les Bramôgô ", qui n'ont pas voulu se faire conter l'événement dont le public était trié sur le volet, compte tenu du prix des pass d'accès. Au fil des notes endiablées que déclamait l'artiste accompagné par son mythique orchestre le Solar System.

Portant le message du président de la République, Alassane Ouattara, à l'entame du spectacle, Patrick Achi s'est dit admiratif devant l'artiste : "Alpha Blondy est une icône mondiale, et nous lui sommes reconnaissants pour avoir pensé à ses fans de Côte d'Ivoire en leur offrant ce concert après 26 ans d'absence sur cette scène. Il est un artiste travailleur, passionné de son art qui représente un modèle de réussite pour la jeunesse"

Accoutré d'une combinaison blanche de cosmonaute, le crâne rasé de près, comme à ses débuts de carrière, au moment où il mettait dans les bacs " Bintou Wêrê wêrê ", un tube à succès, Jagger apparaissait, le clair du temps, dans son registre d'appel à l'amour de Dieu et l'amour entre les hommes.

Haro sur le lobby des armes !

Ce qui lui fait évoquer l'amour de Dieu à travers " Jah Glory ", " Sébé Allah Yé ", " Massada "... Cette paix qui apparait comme une pierre angulaire de l'espoir et du devenir pour toute la jeunesse africaine. Et il traduit cela à travers " Love Power " : "Lorsque le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, là, il y aura une paix éternelle sur la terre. Alors, n'oublions pas de laisser l'amour en héritage à la terre", plaide-t-il, entre deux titres.

Comme il fallait s'y attendre, l'actualité politique nationale, sous-régionale et africaine n'a pas échappé à sa vigilance. L'auteur de " Politiki " décryptant rencontre, la veille de son spectacle, entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. "Merci aux grands frères Alassane, Bédié et Gbagbo. Cette rencontre doit être une lueur de stabilité durable pour la Côte d'Ivoire", rapporte-t-il, en entonnant " Multipartisme ", ce morceau qui est un appel à dépasser les clivages politiques et ethniques en Côte d'Ivoire. "Nous ne sommes pas obligés d'être dans le même parti politique, mais nous devons nous entendre", poursuit-il en déclarant : "cette rencontre (Ndlr : Ouattara-Bédié-Gbagbo) est, pour nous, hommes épris de paix, comme l'homme qui marche sur la lune. Que cet amour continue pour la paix en Côte d'Ivoire". Il suffisait de ces mots pour qu'une clameur s'empare de la salle. Des acclamations, des coups de sifflets et autres cris stridents...

Unité nationale, son appel éternel !

L'actualité de la sous-région et de l'Afrique marquée par la récente arrestation de 49 militaires ivoiriens au Mali, le 10 juillet dernier, ne lui est pas indifférente. L'artiste demande aux autorités de la Côte d'Ivoire et du Mali de "privilégier le dialogue". Parce que "la honte du crocodile est aussi la honte du caïman". Il engage les autorités ivoiriennes et maliennes à privilégier la voie diplomatique. "Grand frère Alassane, pardon, envoie la grande sœur Kandia rencontrer Goïta", plaide-t-il. Et c'est dans cette atmosphère de "réunion musicale familiale", comme il a baptisé ce spectacle, que le spectacle s'est déroulé.

Alpha Blondy a replongé ses inconditionnels dans la nostalgie, surtout, par l'interprétation de plusieurs de ses anciennes galettes musicales, mais également, par la déclamation de ses nouvelles et récentes créations.

Par-dessus tout, le spectacle a été un véritable jamboree, des retrouvailles en famille, après 26 ans ! Mais, l'attente ne sera plus longue, surtout que Jagger va communier avec ses inconditionnels, le 6 août prochain, à Yamoussoukro. A la veille de l'indépendance.