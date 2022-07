Congo-Kinshasa: Djugu - Des exploitants artisanaux d'or et des agriculteurs n'opèrent plus à cause de l'insécurité

Plus de 10 000 exploitants artisanaux d'or et des agriculteurs sont réduits à l'oisiveté et certains s'adonnent même aux actes de banditisme pour la survie dans le territoire de Djugu (Ituri). Ils n'ont pas accès depuis plus de trois mois à leurs champs et carrières minières à la périphérie de Mongwalu, à 85 kilomètres au Nord de Bunia, à cause de l'insécurité créée par les miliciens de la CODECO, a affirmé l'autorité municipale ce lundi 18 juillet à Radio Okapi.

Ces personnes ont fui les attaques du groupe armé CODECO depuis février dans une dizaine de villages : Nzebi, Abobi, Abelkose, Andisa, Mentor proches de Mongwalu.

Selon le bourgmestre de cette commune, Jean Pierre Bikilisende , ces exploitants et agriculteurs sont confinés au centre de Mongwalu à cause de la présence de ces assaillants dans leurs lieux de travail. Ces derniers y exploitent de l'or et récoltent des vivres dans leurs champs.

Ce qui crée des frustrations de leurs propriétaires qui croupissent dans la misère. Jean Pierre Bikilisende indique que certains se livrent au banditisme, un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis deux semaines dans cette commune rurale.

" Toute la population des environs se trouve confinée à la cité de Mongwalu, craignant les exactions des groupes armés. Alors, ceux qui travaillaient à côte, qui faisaient leur orpaillage, leur agriculture, l'exploitation forestière, ils ne savent plus travailler. Donc, les gens sont au chômage ", explique-t-il.

Par ailleurs, plusieurs maisons de commerce sont cambriolées et des opérateurs économiques dépouillés de leurs biens par des hommes armés.

Les forces de l'ordre ont intensifié les patrouilles et un couvre-feu a été décrété par le comité de sécurité pour la protection de la population, déclare le bourgmestre.

La société civile locale invite le gouvernement à accélérer le programme de désarmement pour la pacification de cette région.