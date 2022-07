Afrique: Le CICR a pris en charge 634 blessés de guerre au premier semestre 2022

Lassané Zongo, responsable de programme chirurgical au CICR Sud-Kivu, a donné lundi 18 juillet le bilan de 6 mois d'activités de son organisation dans le Nord et Sud-Kivu. Six cent trente-quatre (634) blessés de guerre ont été pris en charge depuis le début de cette année par le Comité international de la Croix Rouge (CICR) dans des centres hospitaliers de référence à Bukavu, Goma et Beni. Cela dans le cadre du projet de prise en charge des blessés de guerre, a -t-il déclaré à Radio Okapi

" Les 6 premiers mois de l'année nous présente un total de 634 blessés qui ont été pris en charge dans les structures de référence : l'hôpital provincial général de référence de Bukavu et l'hôpital de Ndosho (Nord-Kivu, NDRL) avec bien sûr une antenne au niveau de l'hôpital général de référence de Beni.

Quand les patients arrivent, ils sont donc admis dans le circuit de prise en charge et de bout en bout et reçoivent donc les soins conformément à leur état. Et lorsque les soins finissent, alors le CICR a également une alternative pour les accompagner pour leur retour dans leurs foyers ", a-t-il indiqué.

Selon lui, au début de ce projet, donc en 2012-2013, le CICR avait des équipes d'expatriés au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu et déjà dès 2015 ce sont des chirurgiens de cet hôpital qui ont pris désormais en main l'activité chirurgicale.

" Très prochainement, il y a un centre d'excellence en chirurgie de guerre qui est en train d'être mis en place au niveau de Bukavu pour pouvoir renforcer l'offre de formation ", a conclu M. Lassané Zongo.

Cette assistance médicale est organisée par le CICR conformément à ses principes d'impartialité et de neutralité, a révélé enfin la même source.