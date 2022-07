Congo-Kinshasa: La problématique de la responsabilité constitutionnelle du président de la république expliquée par les députés, avovat et professeur.

La problématique de la responsabilité constitutionnelle du président de la republique. Parfois nous entendons à la cité les gens incriminer le président de la republique de la situation malheureuse du pays, notamment la détérioration de la voirie urbaine, la dégradation de la vie sociale, la surenchère des prix sur le marché, de l'incivisme de certains citoyens, les hors la loi, qui se permettent tout en toute impunité dans un Etat-Pays géré ou gouverné. On assite à un pays des dons ou de l'assistance ponctuelle envers des nécessiteux et des sinistrés tantôt par les ministres, tantôt par le Chef de l'Etat.

Un ministre inaugure un chantier et déclare que c'est sous l'impulsion du Président de la republique, selon sa vision, etc. Et on se demande : qui du président de la republique et du premier ministre gère le pays ? Qui gouverne ? Est-ce un Etat providence et qu'est-ce que cet Etat-providence ?

