Congo-Brazzaville: Tournoi UBA futsal ligue - Mucodec et UBA Bank disputent le titre

Mucodec- UBA Bank, telle est l'affiche de la finale du tournoi de futsal organisé par la Ligue du sport de travail de Brazzaville qui se disputera le 23 juillet.

C'est une finale qui va, sans nul doute, tenir toutes ses promesses, puisqu'elle met aux prises deux équipes les plus en forme de la compétition ayant survolé les matches de poules avec trois victoires, en autant de rencontres. Mucodec et UBA ont continué à livrer ce duel à distance pendant les demi-finales, sans qu'aucune équipe ne prenne le dessus sur l'autre.

Lors de la première demi-finale, les Mucodec ont infligé 5-1 à Fonea. En plus du premier but encaissé, l'équipe des Mucodec, habituée à donner les 8-0, a réalisé sa faible moisson en termes de buts marqués.

" C'est une demi- finale qui n'a pas été facile. Les objectifs sont presque atteints, car 80% du travail a été fait. Il reste la finale à jouer. Nous allons tout faire pour garder le même rythme, puis essayer de remporter cette finale. C'est très frustrant de jouer une finale et ne pas la gagner. Nous allons nous efforcer à la gagner pour boucler comme il se doit le tournoi. Avec les performances que nous avons obtenues tout au long du tournoi, si nous ne la gagnons pas cela aura un goût d'inachevé ", a commenté Ludovic Saboukoulou, joueur des Mucodec

L'équipe d'UBA Bank lui a répondu en atomisant Ecobank sur un score de 5-0. " Ceci n'est que le fruit d'une bonne préparation et d'une bonne détermination. Nous avons gagné 5-0 et Mucodec 5-1. La finale s'annonce assez serrée et les hostilités sont lancées. Nous allons l'aborder avec beaucoup de détermination comme d'habitude.

Nous respectons l'adversaire parce que nous avons suivi à la lettre son parcours. Nous espérons remporter la finale, parce que nous allons la jouer avec l'esprit de gagner. La finale ne se joue pas, elle se gagne. Le fait que la compétition porte notre nom est un défi à relever. C'est un travail qui est fait à 90% ", a déclaré Abraham Agbakosso Mbée, le capitaine d'UBA.

Peu avant la finale, la Ligue du sport de travail organisera des matches pour établir le classement des équipes. Fonea et Ecobank joueront un match pour la troisième place. Vainqueur de NSIA Vie (5-0), RDM disputera la 5e et 6e place avec MTN, gagnant de NSIA non Vie (4-3). Les deux équipes de NSIA s'affronteront pour la 7e et 8e place.