Afrique: Gestion de la Fécofa - Omari et Tshimanga à couteaux tirés

Le torchon brûle entre le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Donatien Tshimanga, et son ancien patron, l'ex-président de cette instance sportive nationale, Constant Omari, au sujet de sa gestion. Constant Omari, rappelons-le, avait écopé de la Fédération internationale de football association (Fifa) d'une suspension d'une année de toute activité liée au football pour avoir reçu près de 64 500 dollars américains d'avantages lors de négociations relatives à la commercialisation des droits TV des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF).

La Fifa avait estimé à l'époque que ces négociations avaient abouti à des " dispositions extrêmement préjudiciables " à la CAF. Aussi le renouvellement de son mandat au Conseil de la Fifa avait-il été recalé, l'oblig eant de démissionné de son poste de président de la Fécofa à la suite de ce scandale.

Omari constate...

Celui qu'on nomme à Kinshasa " L'homme moderne " a donc purgé sa suspension. Et tout de suite, il a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a accablé l'actuelle administration de l'instance faîtière du football national. Selon Constant Omari, tout s'est effondré après son départ. " Mon grand regret, après mon départ, est que tout ce que j'ai bâti s'est effondré en moins d'une année. Je le dis haut et fort. J'ai eu des larmes aux yeux, un joueur m'a appelé pour me dire : "président, de tout ce que vous avez fait,

il n'y a plus rien. Je ne peux pas comprendre que nous avons un match, et un responsable de la Fédération ne soit pas en mesure d'aller mobiliser et galvaniser les joueurs... Les joueurs regrettent "... ", a-t-il déclaré au cours de l'émission " Les Erudits " sur quelques chaînes de télévision émettant à Kinshasa et sur Youtube.com présentée par Valdo Simon Yamba. Et il a ajouté : " Je faisais respecter cette Fédération, aujourd'hui, quand le ministre des Sports vous dit : "j'agis comme ça parce que je n'ai plus d'interlocuteur", ça fait mal qu'il n'a plus d'interlocuteur, c'est grave ",

Tshimanga réagit...

Et la réaction du président par intérim de la Fécofa, Donatien Tshimanga, a été vigoureuse, digérant mal les dires de son ancien responsable. " Constant Omari doit se taire. Quand il était président de la Fédération, c'est lui qui gérait les finances. Il a fait dix-huit ans à la tête de la Fécofa sans convoquer une réunion des finances, je le dis tout haut, il prenait la Fédération pour sa boutique", a-t-il tempêté.

Alors qu'Omari a indiqué que les fonds de la Fifa alloués à la riposte contre la covid-19 ont été utilisés selon les manières d'usage, en partie au football féminin et à des formations dans la province d'Ituri et à Mbandaka, Donatien Tshimanga a donné une autre version des faits à ce sujet.

" L'argent de la covid-19 (1 500 000 dollars américains) était arrivé alors que tous les membres du comité exécutif n'étaient pas au courant. Mais j'ai eu l'information chez un des sociétaires, et Omari les a remis 6 000 dollars, ces sociétaires ne savaient pas à quoi servait cet argent. Ce jour-là, Omari a tonné sur nous comme des petits enfants, il voulait connaître la personne qui m'a informé. De ces fonds de covid-19, Omari a dit que nous, du comité exécutif, ne sommes pas concernés ", a-t-il affirmé.

Et il a prévenu que la Fécofa court le risque d'être suspendue à cause de l'absence de justification de la gestion des fonds de la covid-19. " Aujourd'hui, il y a une lettre de la Fifa qui interdit l'aide de développement pour la Fécofa, parce qu'on n'a pas justifié cet argent de la covid-19.

Il connaît ce qu'il a fait avec cet argent, maintenant l'aide de développement de la Fifa ne peut pas venir à cause de cela. Mais ce qui est grave aujourd'hui, si la Fifa décide de suspendre la Fécofa, même les clubs et les équipes nationales seront suspendues. Je lance donc un appel à Omari pour qu'il puisse venir justifier l'utilisation de ces fonds, parce que le pire va arriver. Je lance cet appel même à nos autorités, ça sent mauvais pour l'avenir de notre fédération ", a laissé entendre Donatien Tshimanga, d'habitude très rare dans les médias.

Les élections...

La Fécofa est pendant toute une année gérée par un comité sortant au regard de l'imminence des élections en son sein. Le comité exécutif fonctionne aujourd'hui dans une sorte d'administration de la CAF, en attendant l'organisation des scrutins prévue en cette année 2022 pour l'avènement d'un nouveau groupe d'animateurs. Ces élections ont été avancées en juillet, mais à moins de deux semaines de la fin de ce mois, aucun calendrier électoral n'est rendu public.