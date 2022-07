Congo-Brazzaville: Musique - Rossen Yaourt lance "A86 Fourmi magna"

Après un séjour de plus de trois ans et demi à Abidjan en Côte d'Ivoire, Rossen Yaourt le fils des fourmis magna, ancien sociétaire d'Extra musica et d'Universal zangul, revient au bercail avec dans sa gibecière le single "A86". Il a expliqué son épopée aux "Dépêches de Brazzaville".

"A86 Fourmi magna" est un single qui annonce la venue de l'album " Double face " de sept titres. Ce morceau est une rumba mélodieusement bien chantée. Il est accompagné d'un clip vidéo tourné en Côte d'Ivoire. " Je reviens au pays avec un contrat que j'ai signé avec la maison de production "De Franco production", du Congolais Samba de Franco, habitant à Paris.

Avec lui, nous allons mettre sur le marché du disque l'album "Double face". C'est un album de sept titres qui est fin prêt, à l'exception du générique que je viens d'enregistrer sur place au pays. Un show purement congolais. Mais entretemps, j'ai lancé le single "A86" comme l'exige le marché actuellement. Après, le tour reviendra à l'album "Double face", a expliqué Rossen Yaourt.

Chanteur de charme, Rossen Yaourt, le fils des fourmis magna, n'a pas manqué de donner son point de vue sur la santé actuelle de la musique congolaise. Notre musique est beaucoup appréciée bien qu'elle connaît une régression aujourd'hui, a-t-il déploré. En effet, a-t-il poursuivi, avec la mondialisation d'autres musiques sont entrées dans la course et du coup il y a dorénavant beaucoup d'influences.

" Il nous revient, à nous artistes musiciens congolais, de réfléchir et voir comment booster davantage cette musique. Que les sachants dans le domaine de la musique, les managers (qui savent vendre des artistes), les producteurs se mettent ensemble pour réfléchir aussi sur les mesures d'accompagnement ", a-t-il proposé.

Rossen Yaourt estime que c'est l'occasion pour les deux Congo de saisir cette chance et créer des événements à travers le monde, en organisant, par exemple, un grand festival mondial de rumba où ils inviteront tous les grands culturels du monde. En Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, il y a des espaces culturels et tous les week-ends on organise des prestations musicales.

" J'aimerai, chez nous au Congo, qu' il y ait ce genre d'initiatives aussi. Je suis prêt à donner des spectacles, pourvu seulement qu'il y ait des sponsors. Car, aujourd'hui la production est non seulement phonique mais aussi scénique. Soutenons beaucoup la musique congolaise, car il y a les talents ", a annoncé l'artiste.

Rassembleur, Rossen Yaourt souhaite qu'il y ait l'unité entre les artistes musiciens. Il est revenu sur l'épisode des vingt ans passés quand il a quitté Extra musica. Pour lui, le temps est parti vite et les conflits se sont exfiltrés, sont devenus périmés... C'était le fait de la jeunesse, car lorsque il quittait ce groupe il n'avait que 19 ans.

Notons que Rossen Yaourt, le fils des fourmis magna, s'était rendu en Côte d'Ivoire par le biais d'un contrat de production pour l'émission Afrique étoile. Il a eu d'autres contacts et parmi ceux-ci, celui de la maison Show Biz production de Claude Bassolé. Après, il est revenu au Congo, puis il est reparti pour une durée de trois ans et demi, suite à l'album " Tout le monde en enfer " jusqu'à son retour maintenant au pays.

ant au pays.