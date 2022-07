Congo-Brazzaville: Santé maternelle et néo-natale - Validation du manuel de procédure

Le comité de pilotage du projet Eboteli a validé, le 19 juillet à Brazzaville, le manuel de procédure, lors de la réunion organisée sous la supervision du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, au Programme élargi de vaccination.

Le projet Eboteli a été lancé en août 2020 à Sibiti, dans le département de la Lékoumou. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité aux soins et services de santé offerts à la femme et au nouveau-né au Congo. Ce projet fait suite à l'engagement du ministère avec la compagnie Royale Philips et le Fonds des Nations unies pour la population dans un programme de solutions innovantes et inclusives pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle des nouveau-nés.

Il sera implémenté dans les départements de Brazzaville, de la Lékoumou et de la Sangha. A Brazzaville, le projet sera expérimenté dans le district sanitaire de Talangaï. Dans la Lékoumou, il sera mis en oeuvre à Sibiti et Zanaga alors que dans la Sangha, les districts sanitaires de Ouesso et de Souanké sont concernés.

Le directeur de la Population, le Dr Paul Oyere Moke, a notifié que la mise en œuvre de ce projet est administrée par quatre organes : le comité de pilotage qui définit et oriente les stratégies du projet, le comité technique qui assure le suivi et l'évaluation du projet, l'unité de gestion du projet qui assure sa mise en œuvre ainsi que les comités de département.

A cet effet, l'unité de gestion a élaboré deux documents : le plan d'action du projet et le manuel de procédure. Les documents ont été validés par le comité technique et il ne reste qu'à les valider au niveau du comité de pilotage.

" Le comité de pilotage a validé le manuel de procédure tandis que le plan d'action sera validé en août prochain à cause du retard observé dans les départements. L'unité de gestion rédigera un rapport d'état afin de reprogrammer des actions ", a déclaré le Dr Paul Oyere Moke.

Notons que la réunion du comité de pilotage s'est déroulée en présence des représentants des partenaires techniques et financiers: l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population.