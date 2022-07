Madagascar: Destination Madagascar - Une prévision de 1,6 million de touristes nationaux d'ici trois ans

Dans le cadre de la relance du secteur du tourisme, le ministère en charge du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir la destination Madagascar sur le marché national, et ce, malgré la réouverture de nos frontières.

Raison pour laquelle, ils ont organisé entre autres, les six éditions du " Tsenaben'ny Fizahantany " ou " Salon bons plans du tourisme " pour faire connaître au grand public les différents produits touristiques pouvant attirer les visiteurs.

Il s'agit notamment des différentes offres de la chaîne de valeur du tourisme avec des tarifs préférentiels dans la vente de billets, de restauration ou de pack de séjours complets d'une durée de sept, dix ou quinze jours dans toutes les destinations de Madagascar. Ce n'est pas tout, ces offres sont adaptées aux bourses des touristes nationaux et étrangers.

" Nous avons organisé la première édition de cet événement en novembre 2020, soit en pleine période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Notre défi étant d'attirer plus de touristes nationaux à découvrir ces destinations. Pour ce faire, une étude sur leurs besoins et leurs attentes a été réalisée. Ce qui nous a permis d'identifier que les nationaux peuvent voyager une fois par an, pour un séjour d'une semaine maximum, sans oublier le budget alloué aux vacances ", a expliqué le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto.

Offres adaptées. Et lui d'ajouter qu'à l'issue de cette étude, les opérateurs œuvrant dans le secteur ont adapté leurs offres suivant les besoins des touristes nationaux. Et ce n'est pas tout ! " Le comportement de voyage des nationaux a changé puisque ceux-ci ont commencé à contacter des Tours Opérateurs ou bien des agences de voyage pour la préparation de leurs vacances ", a-t-il enchaîné.

Il est à rappeler que durant les six éditions du salon Bons plans du tourisme, Nosy-Be est restée la destination la plus prisée par les touristes nationaux. Viennent ensuite Toamasina-Foulpointe et Mahajanga. Mais certains s'intéressent également à découvrir Sainte-Marie, Bekopaka, Morondava et bien d'autres.

Pour l'Office National du Tourisme de Madagascar, il prévoit au moins 1,6 million de touristes nationaux d'ici deux à trois ans. Ce qui permettrait de produire pour l'économie nationale au moins 800 milliards d'ariary tout en générant près de 50.000 nouveaux emplois, selon toujours ses estimations.

Payer directement. En revenant sur la 6e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany ", une affluence de visiteurs venus pour faire des réservations ou bien payer directement les frais de leurs voyages a été constatée au niveau des stands des exposants. Madagascar Airlines y a également effectué des offres promotionnelles sur les billets d'avion.

C'était ainsi une occasion pour les familles de préparer leurs vacances ou de s'immerger dans le savoir-faire technologique et les patrimoines culturels et naturels régionaux uniques de Madagascar à travers les stands des logiciels de gestion d'hôtels de Zebutech. Des produits biologiques, des grillades de fruits de mer et les plats gastronomiques de Haka Fy, faisant la particularité de Madagascar, y ont également été à l'honneur, sans oublier les diverses animations culturelles et musicales.