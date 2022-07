Madagascar: Festival Sômaroho - La 9è édition prévue début Août

L'artiste Wawa ainsi que son comité d'organisation ont officiellement annoncé hier au campus Telma Andraharo le lancement de la 9è édition du festival Sômaroho, un rendez-vous culturel d'envergure qu'ils organisent chaque année dans la ville de Nosy Be. Le festival se déroulera du 3 au 7 août prochains cette année. À l'affiche, une pléiade de célébrités locales telles que Tence Mena, Black Nadia, D-Lain, Eusebia, Ambondrona et tant d'autres. Des superstars internationales seront également de la partie notamment MK Di, Ray Neyman, Meiitod, Joeboy, Nadine Veerasamy entre autres qui se produiront à tour de rôle sur scène chaque soir durant le festival.

Les organisateurs promettent une programmation riche et diversifiée. Durant les 5 jours du festival seront prévues des activités sportives ainsi que divers concours, dont les élections Miss et Mister du Festival et un concours The Voice. Comme chaque année, un carnaval sillonnera la ville le premier jour du festival. Un grand bal avec Wawa et Wendy Cathalina fera office d'ouverture des festivités.

L'objectif de l'événement : promouvoir la musique et la culture malgache et par la même occasion les artistes malgaches. La grande scène de ce festival se veut être un tremplin incontournable pour les jeunes chanteurs malgaches, leur conférant une visibilité internationale, à l'image du roi du salegy qui poursuit actuellement une carrière dans le paysage musical de l'Afrique et de l'Océan Indien, en devenant le promoteur du " salegy à l'international ".

Mais l'événement ne sera pas uniquement tourné vers la culture. L'économie et le tourisme de la région Diana, mises à mal par la crise post-Covid-19 bénéficieront d'un coup de pouce grâce à cet événement qui prévoit également des activités destinées à faire connaître l'île aux parfums et la région Diana. Les Malgaches sont d'ailleurs spécialement encouragés à y venir dans cette optique. Mais pour ceux qui ne pourront pas y assister, Telma, partenaire de l'événement, prévoit de diffuser en direct sur leurs réseaux sociaux le carnaval ainsi que tous les spectacles du festival.