Madagascar: Projet Volobe - Consultation public pour l'étude environnementale et sociale

Le projet d'aménagement hydroélectrique de Volobe est très attendu sur le littoral Est. En juin dernier, les promoteurs du projet ont organisé une consultation publique, considérée comme une étape clé pour finaliser le processus EIES.

Aucun développement économique ne peut être espéré, si le problème énergétique n'est pas résolu. C'est ce qu'ont affirmé les opérateurs de la région Atsinanana, qui attendent avec impatience la mise en œuvre du projet Volobe, qui reste aujourd'hui en phase de discussions. Malgré les retombées économiques évidentes, les initiateurs du projet ont soulevé l'importance de la procédure d'impact environnemental et social (EIES). " La participation publique dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet est stipulée dans le décret MECIE. C'est une étape cruciale dans l'objectif de permettre aux communautés impactées et citoyens de mieux en mieux informés et formés sur les questions environnementales du projet. Après la consultation préalable réalisée l'année dernière par CGHV, le comité technique d'environnement (CTE) dirigé par l'ONE a réalisé une consultation du public après avoir reçu favorablement la demande de permis environnemental émise par CGHV accompagnée des résultats des études globales sur les impacts environnementaux et sociaux du projet. Du 15 au 21 juin, des consultations ont été faites dans les communes d'Ambodilazana (Ambodilzana et Ambodimanga), Fanadrana (Ambidikily et Tananambo) et Toamasina ", a indiqué le CGHV, dans son bulletin d'information, qui est aujourd'hui à sa deuxième édition. D'après les explications, les consultations ont permis de prendre en compte les préoccupations des communautés relatives au projet et d'avoir des connaissances locales et traditionnelles des populations relativement au milieu physique et au tissu social. Pour CGHV, cette démarche permet également d'œuvrer pour renforcer la crédibilité, l'acceptabilité du projet, ainsi que les énormes opportunités qu'il présente.

Prioritaire. Certes, tous les acteurs de l'énergie se penchent aujourd'hui un peu plus sur le processus EIES. Le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures a évoqué l'importance de la croissance verte inclusive pour une économie plus juste et plus saine. Pour ce département ministériel, il s'agit également d'honorer et de concrétiser le velirano n°2 relatif à l'accès a l´énergie de qualité pour tous. En effet la Direction Interrégionale de l'énergie et des hydrocarbures Toamasina y travaille actuellement. " Des actions sont réalisées concrètement sur le terrain dans les différents districts et communes ayant permis d'apporter des améliorations sur le plan social et économique. Aucun district ne doit être oublié selon la consigne du président de la République. Nous mettons en priorité cette action en allant au-delà des chefs-lieux des districts et des communes rurales même si l'accès n'y est pas facile pour le cas de notre circonscription ", a affirmé Chadly WanderAssany, directeur interrégional de l'Energie et des Hydrocarbures de Toamasina, dans une interview relayée par CGHV dans son bulletin d'information. Bref, bien que le projet hydroélectrique soit toujours en phase de préparation, les communautés de l'Est œuvrent pour la promotion de la croissance verte et inclusive.