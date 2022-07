Cote d'Ivoire: Man - Les populations saluent une rencontre " historique " entre Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs

Annoncée en grande pompe et attendue par des millions d'Ivoiriens, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'est tenue le jeudi 14 juillet 2022 au palais présidentiel.

Après cette rencontre dite historique, les populations continuent d'en parler dans les espaces publics et autres. Même si le contenu de ces retrouvailles n'est pas su par beaucoup, chacun a son niveau salue cette rencontre qui, estime-t-on, va décrisper l'atmosphère politique et renforcer davantage la cohésion sociale.

Au PPA-CI, Mahan Gbagbo, leader de jeunesse, a trouvé cette rencontre fraternelle mais il souhaite qu'elle ne se limite pas à ces trois personnalités. Même son de cloche chez les jeunes de l'UJRHDP, avec leur président Diomandé Willich qui a salué le leadership du chef de l'Etat qui cadre avec sa volonté d'une Côte d'Ivoire plus solidaire et plus unie. Le délégué Cnkci Man, Bamba Aly, a souhaité que les trois leaders se rencontrent régulièrement afin de montrer aux Ivoiriens qu'il n'y a aucune animosité entre eux.

Dans la société civile, Bih Alexis, responsable d'Ong et cadre de la société civile du Tonkpi, n'a pas caché sa joie après cette rencontre qui, pour lui, est une bouffée d'oxygène pour la marche vers la paix en Côte d'Ivoire. " Cette rencontre augure beaucoup d'aspects sur le plan de la réconciliation et de la cohésion. C'est ce qu'on attend d'eux : qu'ils se parlent et qu'ils discutent pour plancher sur l'avenir de notre beau pays ", a-t-il indiqué.

Lauréate du prix d'excellence du meilleur artisan de la paix et de la cohésion sociale, Vahi Valérie épouse Bih voit cette rencontre comme une interpellation de tous les Ivoiriens. " La rencontre entre les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo démontre que nous, en tant qu'Ivoiriens, devons surpasser nos rancœurs du passé et laisser entrevoir une lueur d'espoir à l'horizon. Les Ivoiriens ont vécu d'énormes atrocités à cause des trois, c'est pourquoi nous devons faire comme eux et travailler ensemble malgré nos différences pour un avenir harmonieux pour les générations futures ", s'est-elle exprimée.

La vice-présidente de l'Union des femmes de Man, Mme Gba Bernadette, continue d'être sceptique même si elle a salué l'esprit qui a prévalu à cette rencontre. " Nous, en tant que femmes, attendons beaucoup de ces trois leaders. Nous savons qu'ils sont à l'origine des différents maux qu'a connus notre pays. Nous saluons cette rencontre que nous espérons pérenne et plus sincère. Parce que ce que nous avons vu nous rassure légèrement. Nous attendons plus surtout à l'orée des élections à venir ", a-t-elle souhaité.

Dans l'ensemble, les populations interrogées attendent la suite de cette première rencontre qui laisse entrevoir une vague d'espoir pour elles. Cependant elles souhaitent que cet échange se matérialise par des actions concrètes de la part de chaque leader pour le bonheur des Ivoiriens.