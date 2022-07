Cote d'Ivoire: Toumodi - Amedé Kouakou engage les femmes du vivrier de Moronou à garantir la sécurité alimentaire des Ivoiriens

Une exhortation à l'autosuffisance alimentaire. Vendredi 15 juillet, à Moronou, village situé dans la sous-préfecture de Kpouébo (département de Toumodi), le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, a vivement invité les femmes du vivrier à garantir la sécurité alimentaire des Ivoiriens. C'était au cours de la sortie officielle des femmes de la coopérative Mienmoh de Moronou, une cérémonie placée sous son parrainage.

" Aujourd'hui, il y a des problèmes de cherté de la vie. Plus on a de la production, plus l'offre est importante et évidemment, les prix vont baisser. Il était normal pour nous de venir aider cette coopérative qui travaille dans la production du vivrier ", a indiqué Dr Amedé Kouakou, en présence du Directeur général des Infrastructures, Germain Kouakou, fils du département ; des membres du corps préfectoral et des cadres de la région. Ensuite, il a rappelé que la vision du président de la République est de rassembler les Ivoiriens, " de travailler dans la cohésion et l'entente pour produire au maximum qu'il faut ".

Pour le ministre Amedé Kouakou, si aujourd'hui avec la crise russo-ukrainienne, tout augmente dans le monde, la solution c'est d'accroitre la production. " Plus nous allons produire, plus les prix vont baisser ", a insisté le président de l'Association des Cadres du Centre pour le Développement (ACCD). Poursuivant, Amedé Kouakou a rappelé les gros efforts faits par l'Etat pour juguler la flambée des prix et lutter ainsi contre la cherté de la vie. " Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, plus de 400 milliards ont été décaissés aussi bien pour la farine que pour soutenir le prix des denrées alimentaires et du carburant.

Ce sont des efforts qui sont faits et il nous revient, nous, cadres, d'encourager nos parents à augmenter la production locale de sorte que, assez rapidement, nous soyons auto-suffisants en matière de nourriture ", a martelé Amedé Kouakou. Non sans féliciter le directeur général des Infrastructures routières, Germain Kouakou, pour l'excellent travail qu'il abat à ses côtés d'une part et d'autre part pour ses actions de développement dans le département. En effet, après avoir voir offert des milliers de plants de palmiers aux jeunes, le natif du canton Ngban s'attèle désormais à l'autonomisation de la gent féminine.

" Aujourd'hui, nous avons décidé d'aider les femmes à développer la culture vivrière pour que nous soyons autosuffisants en alimentation pour se nourrir à moindre coût ", a souligné Germain Kouakou. Président de la mutuelle de développement de Moronou, Konan Simplice, par ailleurs directeur de cabinet du président du Sénat, a plaidé pour le reprofilage de la voie menant au tout nouveau collège de proximité, qui ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2022-2023.

Quant aux membres de Mienmoh, elles ont unanimement promis d'accompagner la politique de développement du RHDP en étant un maillon essentiel dans le " combat de haute portée qu'est la cherté de la vie ". Créée en 2019, cette coopérative, dirigée par Mme Rosina Djéké, compte 500 membres, essentiellement des femmes, issues de 17 villages du département.