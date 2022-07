Cote d'Ivoire: Education - L'opération d'affectation en ligne en 6ème démarre demain avec 438 622 élèves

Les affectations en ligne en sixième session 2022 des élèves ayant obtenu 85 points à l'examen du CEPE débutent le 20 juillet 2022 à 23h59. L

'annonce a été faite par la sous-directrice de l'Orientation, Mme Ehilé Viviane Eba, hier lundi 18 juillet lors d'un point-presse à la Direction de l'Orientation et des Bourses (DOB) au Plateau. Face à la presse, elle a expliqué que cette opération concerne 438 622 élèves admis au CEPE. Mme Ehilé a précisé que l'affectation de ces élèves se déroulera en trois phases : le mercredi 20 juillet à 23h59mn est réservé aux élèves ayant obtenu un total général pondéré (TGP) compris entre 153 et 170 points ; le jeudi 21 juillet également à 23h59mn ce sera le tour de ceux dont les points sont compris entre 136 à 170 ; le vendredi 22 juillet 2022 à 23h 59mn, les élèves ayant obtenu 85 à 170 points seront autorisés à effectuer leur affectation.

L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable en envoyant DOB par SMS au 9991 et à suivre les instructions par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile. Cette opération qui dure cinq minutes est gratuite. Mais l'opérateur de télé phonie mobile ne prélèvera que 200 FCFA sur le crédit de communication. Concernant l'entrée dans les établissements d'excellence, la sous-directrice de l'orientation à la Direction de l'Orientation et des Bourses a indiqué qu'elle est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur la plateforme de la DOB (www.mendob-ci.org).

Pour rappel, c'est en 2018 que l'affectation en ligne des élèves en classe de sixième a été initiée. L'objectif essentiel de cette réforme est d'éviter les réclamations après publication des résultats d'affectation et d'orientation. Mais aussi et surtout d'assurer la reprise effective des cours à la date officielle de la rentrée scolaire pour tous les élèves. L'opération s'inscrit également dans le cadre du projet gouvernemental de dématérialisation des actes administratifs qui met les parents d'élèves au cœur du processus d'affectation en sixième.

En tout cas, l'affectation en ligne connait un franc succès au fil des années. En témoignent les résultats encourageants enregistrés en 2018 (66 %) , 84,54% en 2019, 90,18% en 2020et 92% en 2021. Pour ce qui est de l'orientation en ligne en classe de seconde A et C, le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation a initié une phase d'expérimentation cette année. La période du démarrage de l'opération selon Mme Ehilé sera communiquée ultérieurement.