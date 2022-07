Cote d'Ivoire: Gestion des fonds Covid-19-Adama Coulibaly - "Jusqu'en juin 2022, 167 milliards FCFA ont été dépensés sur une enveloppe disponible de 220,5 milliards FCFA "

Un exposé pour éclairer l'opinion sur la gestion des fonds Covid-19. Lundi 11 juillet, à l'auditorium de la Primature, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a expliqué, au cours d'un panel de haut niveau, le mécanisme de gestion des fonds Covid-19, non sans faire le point des sommes décaissées.

C'était à l'occasion de la 6ème édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, couplée du lancement de la plateforme de système de prévention et de détection des actes de corruption et d'infractions assimilées (Spacia). D'entrée, Adama Coulibaly a indiqué que les mesures fortes prises et les fonds engagés dans le cadre du Plan de soutien économique, social et humanitaire ont permis de limiter l'impact socio-économique de la crise sanitaire. " C'est ce qui nous a permis en 2020 d'avoir un taux de croissance positif de 2%.

La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir obtenu ce taux croissance positif dans un contexte marqué par la récession de l'économie mondiale et de l'Afrique subsaharienne avec des taux de croissance respectivement de -3,3% et -1,9%, en 2020" a-t-il dit. Ensuite, il a rappelé que dans les textes régissant les fonds, deux organes ont été créés, pour assurer la gestion des fonds.

Il s'agit du Comité de gestion, présidé par son département ministériel et du Secrétariat exécutif géré par les ministères sectoriels respectifs. Selon lui, les principes clés appliqués pour la gouvernance des fonds sont l'inclusivité et la participation de toutes les parties prenantes dans le processus ; la redevabilité et la transparence. " Jusqu'en juin 2022, 167 milliards FCFA ont été dépensés au total sur une enveloppe disponible de 220,5 milliards FCFA mise à disposition de ces fonds " a révélé Adama Coulibaly.

A l'en croire, sur le fonds dédié aux grandes entreprises, 138 entreprises ont été soutenues pour un montant de 32 milliards FCFA. S'agissant des PME, 889 ont bénéficié du fonds pour un montant de 34 milliards FCFA en plus de 10 milliards alloués au fonds de garantie. Pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, le nombre des bénéficiaires est estimé à plus de 135 000. " Ceux-ci ont bénéficié de subventions pour un montant global de 31,69 milliards de FCFA " a précisé Adama Coulibaly. Quant au fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, c'est la somme de 56 milliards de FCFA qui a été décaissée au profit de 431 000 ménages. En outre, 20 000 personnes licenciées ou mises en chômage du fait de la Covid-19 ont été soutenues.

" Ce fonds a également pris en charge les factures d'eau de plus 430 000 ménages et les factures d'électricité de plus de 1 052 000 ménages abonnés au tarif social", a noté Adama Coulibaly, ajoutant que tous ces efforts de l'Etat ont permis aux entreprises et populations de faire face au choc économique dû à la Covid-19. Par ailleurs, Adama Coulibaly a relevé les difficultés des entreprises, en particulier des PME à fournir les documents tels que les états financiers certifiés, l'attestation de régularité fiscale et l'attestation CNPS mise à jour. Comme lui, les autres panélistes ont insisté sur l'engagement fort du gouvernement dans sa riposte contre cette pandémie.

Il s'agit des ministres Pierre Dimba (Santé, Hygiène publique et Couverture maladie universelle) ; Mamadou Touré (Promotion de la jeunesse, Insertion professionnelle et Service civique) ; Mme Myss Belmonde Dogo (Solidarité et Lutte contre la pauvreté) et Stéphane Aka-Anghui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). Enfin, la représentante résidente de l'Union africaine a plaidé pourle partage du modèle ivoirien de gestion des fonds Covid-19 avec les autres pays du continent.YS