Cote d'Ivoire: Loisirs et entreprenariat - Siandou Fofana engage la jeunesse à plus de responsabilité

300 jeunes filles et garçons issus de mouvements associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des garçons de Bingerville, ont partagé, 48h durant, du 15 au 16 juillet dernier, au Jardin botanique de Bingerville, leurs rêves, ambitions, expériences et attentes. Samedi dernier, lors de la cérémonie de clôture, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a engagé ces jeunes au leadership et à l'entrepreneuriat.

Initié par la direction générale des Loisirs du ministère du Tourisme, cette 1ère édition du Camp Loisirs-vacances avait pour thème " Pour une jeunesse entreprenante autour du loisir ". Avec en prime, des ateliers de coaching, des panels et formations sur des business-modèles et opportunités d'investissements dans l'écosystème touristique et ludique. Avec à la clé, une immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien traditionnels que modernes. Des séances pilotées par les équipes de la directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la houlette du directeur de la Valorisation, de la Formation et de la Promotion des Jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala Bi et le concours de l'Agence emploi-jeunes.

Le Ministre Siandou Fofana, dans son adresse a insisté sur le profil de " l'Ivoirien nouveau " cher au président Alassane Ouattara et qui vise à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se fondent les prémices du bien collectif et le sens des responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce camp loisirs-vacances, sont les rampes de lancement voire des incubateurs de la vocation d'entreprendre.

Sur l'attractivité du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème touristique en général, il a indiqué que "c'est l'économie de demain qui se dessine aujourd'hui". Invitant les jeunes à s'y intéresser afin que " la Sublime Côte d'Ivoire ", la stratégie nationale de développement touristique transforme la Côte d'Ivoire en un "pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un pays consommateur".

Avant de remettre symboliquement 100 matelas orthopédiques à l'orphelinat de Bingerville, il a validé l'institutionnalisation de ce camp loisirs-vacances chaque année au mois d'août sur l'étendue.

Mme Isabelle Anoh a précisé que "selon les Nations Unies, tout jeune a le droit de prendre du repos et d'avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres formes de vie culturelle". JAD