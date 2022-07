Cote d'Ivoire: Bouaké - Les populations saluent la hauteur d'esprit du président Ouattara

A son initiative, le président de la République Alassane Ouattara a échangé, le jeudi 14 juillet, avec ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.*

C'est une première dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Dans leur grande majorité, les Ivoiriens ont salué cette rencontre qu'ils qualifient d'historique et porteuse de tous les espoirs. Dans la capitale du Gbêkê, hommes politiques, leaders d'opinions et toutes les couches sociales ont salué la hauteur d'esprit du chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir décidé de rencontrer son benjamin Laurent Gbagbo et son aîné Henri Konan Bédié autour d'une même table, dans une ambiance familiale, décontractée et conviviale.

Pour le porte-parole des chefs de communautés, Traoré Lekouo, cette rencontre revêt un intérêt particulier en ce sens qu'elle était attendue non seulement de tous les Ivoiriens mais aussi de tous ceux qui nous font l'amitié de vivre chez nous. A en croire, Lekouo Traoré, après les crises successives que le pays a traversées, les Ivoiriens qui ne se reconnaissaient plus comme des frères et sœurs, se regardaient en chien de faïence.

C'est pourquoi, il s'est dit heureux de cette rencontre qui doit faire tache d'huile. " La date du 14 juillet sera pour les populations ivoiriennes, un nouveau départ pour le renforcement de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. A l'image de nos leaders, nous devons tous comprendre que rien ne vaut la paix, la cohésion sociale afin que le pays continue sa marche vers le développement au profit des populations sans exception aucune. Chacun doit comprendre que nous n'avons qu'un seul pays, que nous sommes des frères et sœurs et que rien ne doit nous diviser ", a indiqué le porte-parole des chefs de communautés vivant à Bouaké.

Comme lui, la présidente de la cellule civilo- militaire, Emma Godi Nestorine, s'est dite satisfaite de la tenue effective de ce rendez-vous que les populations appelaient de tous leurs vœux. " Nous sommes fiers du président de la République Alassane Ouattara et de ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Ils ont montré une fois de plus qu'il faut privilégier l'intérêt du peuple au détriment de leurs intérêts personnels.

La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. Nous souhaitons que ce genre de retrouvailles se multiplie pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Que les pages sombres de notre histoire soient totalement derrière nous et que plus jamais, nous ne nous regardions comme des ennemis ", a-t-elle insisté non sans inviter les populations de quelque bord politique que ce soit, à désarmer leur cœur et leur esprit afin de s'inscrire résolument dans cette dynamique.

Quant à la secrétaire générale du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, Bamba Fatouma, elle a invité les populations à s'approprier cette dynamique visant à briser le mur de méfiance entre elles. " Nous avons salué cette rencontre entre le Président de la République Alassane Ouattara et ses frères Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Plus qu'une rencontre politique, elle avait un caractère familial puisque ce sont des frères qui se sont assis autour d'une table pour échanger sur les points concernant la famille ivoire. Nous les remercions pour cet esprit. Ce n'était vraiment pas évident que les trois puissent s'asseoir autour d'une même table. Ils ont montré à tous que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils seront capables de taire leurs intérêts pour voir ceux du peuple ", a-t-elle ajouté.