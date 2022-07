Togo: La médiation de Faure Gnassingbé confirmée !

Après une première et récente réussite, le Chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé a accepté de nouveau être le facilitateur du dialogue entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos de l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier.

L'information a été confirmée par le Ministre togolais des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieur, en fin de soirée de ce lundi 18 juillet 2022 après une visite en ce sens plutôt dans la journée à Bamako.

" Je confirme que le Président F. Gnassingbé a accepté la proposition faite par les autorités maliennes de conduire la facilitation entre le Mali et la Côte d'Ivoire en vue de la libération des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. ", a posté le Professeur Robert Dussey sur son compte Twitter ce lundi.

Dans le communiqué conjointement signé plutôt dans la journée, par le Ministre malien des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et le Ministre Dussey ayant sanctionné la visite de travail et d'amitié à Bamako au Mali de ce dernier, " le président de la transition s'est dit ouvert au dialogue et disposé à oeuvrer, conformément à l'esprit de fraternité et d'excellente relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le respect de la souveraineté du Mali. "

Pour ce faire, le Président de la transition malienne, Assimi Goita a " souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. "

Faut-il le noter, en fin de semaine dernière, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirien, Guillaume Soro avait, dans un communiqué, appelé l'implication du président togolais et à l'appui du Congolais, Denis Sassou N'guesso pour " trouver une solution africaine qui préserve avant tout, la dignité de tous. " C'est donc en point nommé qu'est venu cet accord entre Lomé et Bamako.

À l'origine de cette affaire, une interpellés le dimanche 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako de 49 soldats originaires de la Côte d'Ivoire. Retenus par les autorités maliennes, ils sont soupçonnés de "mercenaires" arrivés "illégalement sur le territoire" malien. Les autorités ivoiriennes vont tenter d'exiger leur libération "sans délai" en vain.

Nous y reviendrons.

